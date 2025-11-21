ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તારક મેહતા... શો પહેલા પણ આ એક્ટર્સ સાથે કરી ચુક્યા છે કામ, દયાબેનની જોડી જામી હતી બાઘા સાથે, જુઓ Photos

Taarak Mehta Actors First Show: તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો છેલ્લા 16 વર્ષોથી ટીવી પર ચાલે છે. આ શો દર્શકોનો પ્રિય કોમેડી શો છે. નાના-મોટા સૌ કોઈ આ શોની મજા માણે છે. આ સીરિયલના મુખ્ય પાત્રમાં જેઠાલાલ, બબીતા, દયા, ભીડે, બાપુજી સૌથી લોકપ્રિય છે. 
 

તારક મેહતા શો

પરંતુ આ કલાકારો તારક મેહતા શો પહેલા પણ એકબીજા સાથે જોડી જમાવી ચુક્યા છે. આજે તમને જણાવીએ કયા કયા કલાકારો અલગ અલગ પ્રોજેક્ટમાં સાથે કામ કરી ચુક્યા છે.   

દિલીપ જોશી અને અમિત ભટ્ટ

જેઠાલાલ અને બાપુજી એટલે કે દિલીપ જોશી અને અમિત ભટ્ટ તારક મેહતા પહેલા કવિતા કૌશિકની લોકપ્રિય ટીવી સીરિયલ FIR માં ઘણા એપિસોડમાં સાથે કામ કરી ચુક્યા છે.   

દિલીપ જોશી અને મુનમુન દત્તા

જેઠાલાલ અને બબીતાજી એટલે કે દિલીપ જોશી અને મુનમુન દત્તા પણ તારક મેહતા શો પહેલા હમ સબ બારાતી નામના શો માં સાથે કામ કરી ચુક્યા છે. દિલીપ જોશી એ જ બબીતાના પાત્ર માટે પ્રોડ્યુસરને મુનમુન દત્તાનું નામ આપ્યું હતું.  

મંદાર ચાંદવડકર અને સોનાલિકા જોશી

શોમાં ભિડે અને માધવીનું પાત્ર ભજવતા કલાકાર એટલે મંદાર ચાંદવડકર અને સોનાલિકા જોશીની જોડી લોકોને પ્રિય છે. આ જોડી તારક મેહતા શો પહેલા પણ મરાઠી નાટકોમાં અને મરાઠી શોમાં સાથે કામ કરી ચુકી છે.   

તન્મય વેકરિયા અને દિશા વાકાણી

દયાબેન જેને લોકો શોમાં સૌથી વધુ મિસ કરે છે તે દિશા વાકાણી જેઠાલાલની દુકાને કામ કરતા બાઘા સાથે જોડી જમાવી ચુકી છે. તન્મય વેકરિયા અને દિશા વાકાણી ગુજરાતી નાટકોમાં સાથે કામ કરી ચુક્યા છે. એક નાટકમાં તો બંને એકબીજાની ઓપોઝિટ પણ હતા.   

