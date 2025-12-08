ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026 શરૂ થાય તે પહેલાં 3 રાશિમાં બનશે ધન યોગ, બેંક બેલેન્સમાં થશે અચનાક વધારો !

Budh Shukra Yuti: 29 ડિસેમ્બર, 2025થી 17 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી, ધન રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતિ બનશે. ધન રાશિ ગુરુની રાશિ છે, અને અહીં બુધ અને શુક્રનો યુતિ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે આ દુર્લભ યુતિ ત્રણ રાશિઓમાં ધનયોગ બનાવશે.
 

Updated:Dec 08, 2025, 05:21 PM IST

Budh Shukra Yuti: નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆત પહેલા જ, તે કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો આપી રહી છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, બુધ 29 ડિસેમ્બરે ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 17 જાન્યુઆરી સુધી ત્યાં રહેશે. 

શુક્ર પણ 20 ડિસેમ્બરથી 13 જાન્યુઆરી સુધી આ રાશિમાં રહેશે. ધન રાશિને ગુરુની રાશિ માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે ગુરુની રાશિમાં બુધ અને શુક્રનો યુતિ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. આ યુતિ 29 ડિસેમ્બરથી 17 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે.

કુંભ રાશિ: બુધ અને શુક્રની ઉર્જા અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ કુંભ રાશિના જાતકો માટે વરદાન છે. 2026 ની શરૂઆતમાં તમારી આવકમાં વધારો થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે, અને રોકાણથી સારો નફો થવાની સંભાવના છે. દેશ અને વિદેશમાં મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમને ટૂંકા ગાળામાં પૈસા કમાવવાના રસ્તા મળશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સારા સંબંધો વિકસાવશો. આ સમય દરમિયાન, તમે કોઈ એવા વ્યક્તિના સંપર્કમાં પણ આવી શકો છો જે તમારા જીવનને એક નવી દિશા આપશે.

કન્યા રાશિ: શુક્ર અને બુધના યુતિ દ્વારા રચાયેલ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ કન્યા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. તમને નવું વાહન કે મિલકત ખરીદવાની તક મળી શકે છે. મોંઘી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે, પરંતુ તમને સંપત્તિની કોઈ કમી નહીં લાગે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. વારસાગત મિલકત મળવાની પણ શક્યતા છે. તમારી સાસુ અને સાસરિયાઓ સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.

ધન રાશિ: લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ધનુ રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર અને સકારાત્મકતા લાવશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે. પરિણીત વ્યક્તિઓનું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. વ્યવસાયો સારો નફો મેળવી શકે છે. વ્યવસાયોનો વિકાસ થશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને લગ્ન પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. તમારા જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનો પ્રવેશ શક્ય છે. તમે તમારા આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપશો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

