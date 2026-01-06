ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઉત્તરાયણ પહેલા સંપત્તીના દાતા કરશે ગોચર, આ 3 રાશિનો થશે નાણાકીય લાભ ! જાણો

Shukra Gochar: વર્ષ 2026માં ઉત્તરાયણ 14 જાન્યુઆરીના રોજ છે, તેના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 4 વાગ્યે શુક્ર દેવ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. દૃક પંચાગ મુજબ આ ગોચર ખુબ જ શક્તિશાળી છે.

Updated:Jan 06, 2026, 05:29 PM IST

Shukra Gochar: મકરસંક્રાંતિ ઉત્તર ભારતમાં એક મુખ્ય તહેવાર છે, જે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઉજવવામાં આવે છે. 2026માં મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીના રોજ આવે છે. તેના એક દિવસ પહેલા, 13 જાન્યુઆરીના રોજ, સવારે 4 વાગ્યે, શુક્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર સુખ, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને સંપત્તિનો કારક છે. મકર રાશિમાં તેનો પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો લાવે છે. આ રાશિઓ નાણાકીય લાભ, મધુર સંબંધો અને સફળતાનો અનુભવ કરે તેવી શક્યતા છે. 

શુક્ર 13 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર શનિની રાશિ છે, તેથી શુક્ર અહીં નબળો પડી જાય છે, પરંતુ ગોચરની અસર દરેક રાશિ પર અલગ અલગ હોય છે. મકરસંક્રાંતિ પહેલા થતું આ ગોચર સુખ-સુવિધાઓ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો દર્શાવે છે. શુક્રનું ગોચર પ્રેમ, સમૃદ્ધિ અને નાણાકીય સુખાકારી પર અસર કરે છે. આ સમય દરમિયાન લેવામાં આવેલા પગલાં, જેમ કે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી અથવા સફેદ વસ્તુઓનું દાન કરવું, ફળદાયી છે. 

વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે શુક્ર ગોચર ખૂબ જ શુભ છે. સખત મહેનત સફળતા આપશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અથવા નવી જવાબદારીઓ શક્ય છે. સંબંધો મધુર બનશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે સંકલન સુધરશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓ દૂર થશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે. નાણાકીય સુખાકારી મજબૂત થશે. રોકાણ કરવા અથવા નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. વૃષભ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશે અને આ સુવર્ણ સમય દરમિયાન સફળતા પ્રાપ્ત કરશે.  

તુલા રાશિ: શુક્ર ગોચર તુલા માટે સુવર્ણ સમયગાળો લાવી રહ્યું છે. 2025થી અધૂરી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ વધશે, અને સંબંધો મજબૂત બનશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારી તક મળી શકે છે અથવા મિત્ર સાથે નવું સાહસ શરૂ કરી શકાય છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આ સમય સંબંધો અને કારકિર્દી બંનેને સંતુલિત કરવાનો છે. તુલા રાશિના જાતકોને આ ગોચર દરમિયાન નસીબ સાથ આપશે, અને તેમના જીવનમાં નવી ખુશીઓ આવશે.  

મીન રાશિ: મીન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર સૌથી શુભ છે. જૂના રોકાણો અથવા મિલકતમાંથી નફો થવાની સાથે નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતાઓ ઉભી થઈ રહી છે. ઘરની જૂની સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો અને ભવિષ્ય માટે યોજનાઓ બનાવશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ સુવર્ણ કાળ મીન રાશિ માટે નાણાકીય સ્થિરતા અને ખુશી લાવશે. શુક્રના આશીર્વાદથી જીવનમાં નવી શરૂઆત થશે અને સફળતા પ્રાપ્ત થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

