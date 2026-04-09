Monsoon 2026: આવી ગઈ ચોમાસાને લઈ ડરામણી આગાહી! પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં દુષ્કાળનું જોખમ? જાણો કયા વિસ્તારોમાં કેટલો વરસાદ થશે
Monsoon 2026 Prediction: સ્કાયમેટ વેધર (Skymet Weather) અનુસાર ભારતમાં 2026નું ચોમાસું નબળું રહી શકે છે. કુલ વરસાદ સરેરાશના 94% રહેવાની ધારણા છે. જાણો 'સુપર અલ નીનો'ની ખેતી અને તમારા ખિસ્સા પર શું અસર થશે.
ભારત માટે વર્ષ 2026ની શરૂઆત જેટલી સુખદ રહી છે, આવનારા મહિનાઓ એટલા જ પડકારજનક બની શકે છે. ખાનગી હવામાન આગાહી એજન્સી 'સ્કાયમેટ વેધર'એ આ વર્ષના ચોમાસા અંગેનો પોતાનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે અને તેના આંકડા ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને ખેડૂતો માટે ચિંતા વધારનારા છે. સ્કાયમેટના મતે આ વર્ષે દેશમાં 'સામાન્ય કરતા ઓછો' વરસાદ થવાનો અંદાજ છે.
કેવું રહેશે 2026નું ચોમાસું?
સ્કાયમેટે મંગળવારે પોતાની આગાહી જાહેર કરતા જણાવ્યું કે, જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલનારા દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન કુલ વરસાદ લાંબા ગાળાની સરેરાશ (LPA)ના માત્ર 94 ટકા રહેવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગ (IMD)ના ધોરણો અનુસાર, જો વરસાદ LPAના 90 થી 95 ટકાની વચ્ચે હોય, તો તેને 'સામાન્ય કરતા ઓછો' ગણવામાં આવે છે. ભારતમાં ચોમાસાના ચાર મહિનાની સરેરાશ 868.6 મિલીમીટર (લગભગ 87 સેમી) માનવામાં આવે છે. સ્કાયમેટના અંદાજ અનુસાર, આ વર્ષે દેશમાં લગભગ 817 મિલીમીટર વરસાદ જ થશે. જેમાં ±5 ટકાની ભૂલની શક્યતા (Error margin) રાખવામાં આવી છે.
મહિને-દર-મહિને વરસાદ
સ્કાયમેટે તેના વિગતવાર વિશ્લેષણમાં જણાવ્યું છે કે, ચોમાસાની શરૂઆત તો ઠીક-ઠાક થઈ શકે છે, પરંતુ પછીના મહિનાઓમાં ચોમાસું નબળું પડવા લાગશે. જૂન મહિનામાં ચોમાસાની શરૂઆત સારી રહેવાની અપેક્ષા છે. આ મહિનામાં LPAના 101 ટકા વરસાદ થઈ શકે છે, જે સામાન્ય ગણાય છે. જુલાઈમાં જ્યારે મુખ્ય ખેતીકામ શરૂ થતું હોય છે, ત્યારે વરસાદ ઘટીને 95 ટકા (LPA) રહી શકે છે. ઓગસ્ટ મહિનો ખેતી માટે સૌથી મહત્વનો માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં ભારે અછતના સંકેતો છે. અહીં માત્ર 92 ટકા વરસાદનો અંદાજ છે. સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસાની વિદાયનો આ મહિનો સૌથી વધુ સૂકો રહી શકે છે, જ્યાં માત્ર 89 ટકા વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
'સુપર અલ નીનો'નો પડછાયો અને ચોમાસા પર ખતરો
આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેવાનું સૌથી મોટું કારણ 'અલ નીનો' માનવામાં આવે છે. અલ નીનો એક એવી વૈશ્વિક હવામાનની ઘટના છે, જેમાં પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી સરેરાશ કરતા વધુ ગરમ થઈ જાય છે. તેની સીધી અસર ભારતીય ચોમાસાના પવનો પર પડે છે અને તે નબળા પડે છે. યુરોપિયન હવામાન કેન્દ્રો (ECMWF) અને આબોહવા વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે, વર્ષ 2026ના અંત સુધીમાં પૃથ્વી 'સુપર અલ નીનો'નો અનુભવ કરી શકે છે. જ્યારે સમુદ્રનું તાપમાન સરેરાશ કરતા 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ વધી જાય છે, ત્યારે તેને સુપર અલ નીનો કહેવામાં આવે છે. આવી દુર્લભ ઘટના 10 થી 15 વર્ષમાં એકવાર બને છે.
ક્લાઈમેટ સાયન્ટિસ્ટ ડેનિયલ સ્વેન અને એરિક વેબના જણાવ્યા અનુસાર, ગત વર્ષ (2025) 'લા નીના' (ઠંડુ પાણી)નું હતું, જેના કારણે સારો વરસાદ થયો હતો. પરંતુ હવે લા નીના ખતમ થઈ ગયું છે અને અલ નીનો પૂરી તાકાત સાથે ઉભરી રહ્યો છે. આ માત્ર વરસાદ જ ઓછો નહીં કરે, પરંતુ તાપમાનને પણ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચાડી દેશે, જેનાથી 2027 ઈતિહાસનું સૌથી ગરમ વર્ષ હોવાની આશંકા છે.
કયા રાજ્યો પર અસર થશે અને કયા વિસ્તારોમાં રાહત રહેશે?
સ્કાયમેટના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે વરસાદની વહેંચણી ઘણી અસમાન રહેવાની છે. જોખમ ધરાવતા વિસ્તારોમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત (પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, દિલ્હી) અને પશ્ચિમ તથા મધ્ય ભારતના વરસાદ આધારિત (Rainfed) વિસ્તારોમાં દુષ્કાળનું જોખમ સૌથી વધુ છે. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અહીં પાકને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. બીજી તરફ દક્ષિણ ભારત અને પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ ભારત (બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, મેઘાલય)માં દેશના બાકીના ભાગોની સરખામણીમાં વધુ સારા વરસાદની અપેક્ષા છે. અહીં ચોમાસું સામાન્ય અથવા સામાન્યથી થોડું વધુ રહી શકે છે.
