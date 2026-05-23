/ગરમીમાં પાણીની ટાંકી પર એલ્યુમિનિયમની ફોઈલ લપેટવાથી શું ફાયદો થશે? જાણો લો મેજિક

Plastic Water Tank Cooling Tips : ગરમીએ લોકોના હાલ બેહાલ કર્યા છે. ભીષણ ગરમીમાં પાણી મળી જતા પણ રાહત નથી થઈ રહી. બપોર પડતા જ પાણીની ટાંકીનું પાણી જ્વાળામુખીની જેમ ઉકળવા લાગે છે. આવામાં પાણીની ટાંકીને ઠંડી રાખવા માટે લોકો અનેક પ્રકારના દેશી નુસ્ખા કરે છે. પરંતું શું તમે જાણો છો કે, પાણીની ટાંકી પર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લપેટવાથી શું થાય છે, ચલો જાણીએ.
ગરમીમાં અગાશી પર રાખેલી પ્લાસ્ટિકની ટાંકીનું પાણી ઉકળવા લાગે છે. બપોરના સમયે નળ ચાલુ કરતા જ હાથ બળવા લાગે છે. આવામાં લોકો પાણીની ટાંકીને ઠંડી રાખવા માટે ઉપાય શોધી રહ્યાં છે. આ સમસ્યા સામે આજકાલ લોકોએ ઘરેલુ અને અસરકાર નુસ્ખો શોધ્યો છે, જે લોકપ્રિય બની રહ્યો છે. પાણીની ટાંકી પર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ પેપર લપેટી દેવું. જાણો આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે.
ભૌતિક સાયન્સના નિયમ અનુસાર, ગરમી કે હીટ ત્રણ રીતે ટ્રાવેલ કરે છે. કંડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન. સૂર્યનો સીધો તડકો રેડિયેશનના રૂપમાં આપણી અગાશી પર રાખેલા પાણીના ટાંકી પર પડે છે. પ્લાસ્ટિકની ટાંકી આ ગરમીને શોષી લે છે અને અંદરનું પાણી ઉકળવા લાગે છે. પરંતુ તમે ટાંકીની ચારેતરફ એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લપેટો છો તો તે રિફલેક્ટર તરીકે કામ કરે છે. એલ્યુમિનિયમની ચમકદાર સપાટી સૂર્યની લગભગ 90 થી 95 ટકા ઈન્ફ્રારેડ કિરણો અને હીટ રેડિયેશનની પરત આકાશ તરફ વાળે છે. જોકે, ગરમી ટાંકીની સપાટીને સ્પર્શી શક્તા નથી. તેથી પ્લાસ્ટિક ગરમ નથી થતું, અને અંદરનું પાણી ઠંડું રહે છે.
તેજ તડકો અને લૂ બાદ પણ એલ્યુમિનિયમ ટાંકીમાં પાણી ઉકળતું નથી. બપોરના સમયે પણ પાણી ઠંડું રહે છે. તડકા અને સૂર્યન અલ્ટ્રાવાયોલેજ કિરણોના સંપર્કમાં આવવાથી પ્લાસ્ટિકની ટાંકી નબળી થવાની કે તૂટવાથી બચી શકે છે. એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ તડકાથી પાણીની ટાંકીની લાઈફ બચાવે છે. તમે કોઈ કારીગરની મદદ વગર જાતે જ એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લગાવી શકશો. જેતી મોંઘા ઈન્સ્યુલેશન કવર કે કુલિંગ જેકેટના ખર્ચાથી બચી શકશો.
સૌથી પહેલા ટાંકીની બહારની સપાટીને ભીના કપડાથી સઆફ કરો. જેથી ધૂળ-માટી હટી જાય. તેના બાદ સૂકા કપડાથી સાફ કરીને થોડીવાર સૂકવા દો. ટાંકીની ઉચાઈ મુજબ એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લાંબા ટુકડામાં કાપી લો. ધ્યાન રાખો કે એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ પાતળી હોય છે, તેથી તે ફાટે નહિ. ટાંકીમાં ઉપરથી નીચે તરફ ફોઈલની પટ્ટી લગાવો. આ રીતે આખી એક-એક કરીને આખી ટાંકીને ફોઈલથી ઢાંકી દો.