/₹15 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી બેસ્ટ ઈલેક્ટ્રિક કાર, 489km રેન્જ અને 6 એરબેગ

2026 મા ₹15 લાખથી ઓછી કિંમતવાળી ઈલેક્ટ્રિક કારોમાં Tata Tiago EV, Punch EV, Nexon EV, Citroen eC3 અને MG Windsor EV સામેલ છે. Tiago EV સૌથી સસ્તી છે, જ્યારે Nexon EV અને Windsor EV સૌથી વધુ રેન્જ આપે છે.
ભારતમાં 2026 માટે ₹15 લાખથી ઓછી કિંમતવાળી બેસ્ટ ઈલેક્ટ્રિક કારોમાં ઘણા સારા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. તેમાં Tata Tiago EV (5.84 લાખથી શરૂ) સૌથી સસ્તી ઈવી છે. આ સિવાય Tata Punch EV, Tata Nexon EV, MG Windsor EV અને Citroen eC3 પણ આ સેગમેન્ટમાં સામેલ છે. આ બધી ઈલેક્ટ્રિક કારો અલગ-અલગ રેન્જ અને ફીચર્સની સાથે આવે છે. જેની રેન્જ લગભગ 250 કિમીથી લઈને 489 કિમી સુધી હોઈ શકે છે. કેટલીક કારો સિટી ડ્રાઇવ માટે સારી છે, જ્યારે કેટલીક લાંબા અંતર માટે યોગ્ય છે.
2026 ટિયાગો ઈવીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 6.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જે દેશની સૌથી સસ્તી ઈવી કાર છે. 19.2 કિલોવોટ-કલાક અને 24 કિલોવોટ-કલાકના બે બેટરી વિકલ્પ લગભગ 226થી 285 કિમીની રેન્જ આપવાનો દાવો કરે છે, જ્યારે મોટી બેટરીની સાથે વાસ્તવિક રેન્જ લગભગ 200 કિમી સુધી પહોંચી જાય છે.
ટાટા પંચ ઈવીની કિંમત 9.69 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને બેટરી વિકલ્પના આધાર પર તેની રેન્જ 260 કિમીથી લઈને 335થી 350 કિમી સુધી છે. સેફ્ટી અને ટેક્નોલોજીના મામલામાં તે વર્તમાન સમયમાં ભારતની સૌથી શાનદાર માઇક્રો-એસયુવી છે, જેમાં સનરૂફ, છ એરબેગ અને બીજા મોડલોમાં 360 ડિગ્રી કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે.
સિટ્રોએન ઈસી3 લગભગ 11.6 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમતવાળી eC3 માં 29.3 કિલોવોટ/કલાકની બેટરી છે, જે લગભગ 300 કિમીની રેન્જનો દાવો કરે છે. સાથે તેમાં પોતાની કેટેગરી પ્રમાણે વિશાળ અને આરામદાયક કેબિન છે. જો તમારે આરામદાયક મુસાફરી કરવી હોય તો આ સારો વિકલ્પ છે.
ટાટા નેક્સન ઈવીની શરૂઆતી કિંમત 12.49 લાખ રૂપિયા છે અને તેની રેન્જ 275 કિમીથી 489 કિમી સુધી છે, જે આ લિસ્ટમાં સૌથી લાંબી રેન્જ છે. તેમાં પેનોરમિક સનરૂફ, 12.3 ઇંચની ટચસ્ક્રીન, છ એરબેગ અને એક હાઈ વેરિએન્ટમાં લેવલ 2 એડીએએસ જેવી સુવિધાઓ મળે છે.
વિંડસર ઈવીની કિંમત 14 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને તેની રેન્જ 332 કિમીથી 449 કિમી વચ્ચે છે. દાવો કરવામાં આવેલી રેન્જના મામલામાં આ લાંબી રેન્જવાળી નેક્સન ઈવી વેરિએન્ટની સાથે લિસ્ટમાં સૌથી આગળ છે.