મડગાંવથી માત્ર 109 કિલોમીટર દૂર છે 'પરલોક'થી પણ સુંદર હિલ સ્ટેશન, શિયાળામાં બનાવો ફરવાનો પ્લાન

અંબોલી હિલ સ્ટેશન, મડગાંવથી 109 કિલોમીટર દૂર સ્થિત છે, જે પોતાની હરિયાળી, ઝરણા અને ઠંડી હવાઓને કારણે શિયાળામાં ફરવાની શાનદાર જગ્યા માનવામાં આવે છે.

Updated:Dec 20, 2025, 02:58 PM IST

ભારતમાં ફરવા માટે અનેક સુંદર હિલ સ્ટેશન આવેલા છે, જે પોતાની પ્રાકૃતિક સુંદરતા અને ઠંડી હવાઓ માટે જાણીતા છે. પરંતુ મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં સ્થિત અંબોલી હિલ સ્ટેશન કંઈક અલગ અનુભવ આપે છે. આ જગ્યા મડગાંવથી 109 કિલોમીટર દૂર સ્થિત છે અને શિયાળામાં ફરવા માટે સૌથી બેસ્ટ જગ્યા છે.

 

સમુદ્ર સપાટીથી 690 મીટરની ઊંચાઈ

અંબોલી હિલ સ્ટેશનની ઊંચાઈની વાત કરીએ તો તે સમુદ્ર સપાટીથી 690 મીટરની ઊંચાઈ પર સ્થિત છે. તેની ઊંચાઈ અને લીલોતરી તેને બાકી હિલ સ્ટેશનથી અલગ બનાવે છે. શિયાળામાં અહીંનું તાપમાન ન ઠંડુ ન વધુ ગરમ રહે છે.

 

 

સુંદર જંગલ અને ચાના બગીચા

અહીંના લીલાછમ જંગલો અને ચાના બગીચા પ્રવાસીઓ માટે મુલાકાત લેવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળોમાંના એક માનવામાં આવે છે. અહીંની તાજી હવા અને હરિયાળી સુખદ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, આંબોલી અસંખ્ય ધોધનું ઘર છે, જે ચોમાસાની ઋતુમાં વધુ સુંદર બની જાય છે.

વાદળોથી ઢંકાયેલા પહાડ

આંબોલીની ટેકરીઓ ઘણીવાર વાદળોથી છવાયેલી રહે છે. અહીંના દૃશ્યો મનમોહક છે. વધુમાં, આ સ્થળનું કુદરતી સૌંદર્ય વિદેશી પ્રવાસીઓને પણ આકર્ષે છે.

ફરવા માટે બેસ્ટ સમય

આંબોલીની મુલાકાત લેવા માટે શિયાળો શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. જો તમે તમારી રજાઓ શાંતિ અને શાંતિથી, પ્રકૃતિની નજીક વિતાવવા માંગતા હો, તો તમારે ચોક્કસપણે આંબોલી હિલ સ્ટેશનને તમારી યાદીમાં સામેલ કરવું જોઈએ.

Amboli hill stationvisiting Places in amboli hill station

