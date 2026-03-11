Best Horror TV Serial: 90 ના દાયકા 5 બેસ્ટ હોરર સીરીયલ, જેને જોઈને લોકોને રાત્રે તકિયા નીચે ચાકુ રાખીને સુવું પડતું
Must Watch Hindi Horror TV Serial: જો તમે હોરર સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો આજે તમને 90 ના દાયકાની 5 હોરર સીરીયલો વિશે જણાવીએ. આ સીરીયલોનો પણ જમાનો હતો. આ સીરીયલનો એપિસોડ જોયા પછી લોકોને પોતાના ઘરમાં પણ સુતી વખતે એપિસોડમાં બનેલી ઘટનાઓનો આભાસ થવા લાગતો.
5 હોરર સીરીયલો
90 ના દાયકાની 5 હોરર સીરીયલો આજે પણ જોવાની મજા આવે તેવી છે. આ સીરીયલો તમે ઝી5, સોની લિવ, યુ ટ્યુબ પર જોઈ શકો છો. આ 5 માંથી એક હોરર સીરીયલની ધુન તો આજે પણ ડરામણી લાગે છે. આ ધુન રાતના સમયે સંભળાય એટલે બાળકો આંખો બંધ કરી લેતાં.
ઝી હોરર શો
ઝી હોરર શો શરુ થતો ત્યારે એક ધુન વાગતી. આ ધુન પણ એટલી ડરામણી લાગતી. ઝી હોરર શોની શરુઆત 1993 માં થઈ હતી. રામસે બ્રધર્સનો આ ટીવી શો સૌથી લોકપ્રિય થયો હતો. ઝી હોરર શો ના એપિસોડ ઝી 5 ઓટીટી પર જોઈ શકો છો. આ શો ના કેટલાક એપિસોડ તો આજે પણ જુઓ તો ડર લાગે.
આહટ
ઝી હોરર શો પછી વર્ષો સુધી આહટ સીરીયલે રાજ કર્યું હતું. આ સીરીયલનું બેક ગ્રાઉન્ડ મ્યુઝીક પણ ડરામણું હતું. આ સીરીયલ 1995 થી શરુ થઈ હતી અને વર્ષો સુધી સીરીયલ ચાલી હતી. આ સીરીયલ એટલી સફળ સાબિત થઈ કે તેની 6 સીઝન આવી હતી. આહટ સીરીયલના એપિસોડ તમે સોની લિવ પર જોઈ શકો છો.
વો
આહટ પછી ત્રીજા ક્રમે આવે છે વો સીરીયલ. 1998 માં ઓનએર થયેલી આ ભુતની સીરીયલ જોયા પછી લોકો જોકરથી ડરવા લાગ્યા હતા. કારણ કે આ સીરીયલમાં જોકરનું પાત્ર ડરામણું હતું.
માનો યા ના માનો
માનો યા ના માનો હોરર શો 1995 માં ઝી ટીવી પર શરુ થયો હતો. આ શો એવો હતો જેના દરેક એપિસોડમાં અલગ અલગ ભૂતની સ્ટોરી જોવા મળતી. આ શોના હોસ્ટ અભિનેતા ઈરફાન ખાન હતા.
શશશશ કોઈ હૈ
શશશશ કોઈ હૈ હોરર શો 2001 માં ટેલીકાસ્ટ થયો હતો. આ સીરીયલના 300 થી વધુ એપિસોડ ઓનએર થયા. આ શો માં રોજ અલગ અલગ હોરર સ્ટોરી જોવા મળતી. જો તમારે આ હોરર સીરીયલ જોવી છે તો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકો છો.
