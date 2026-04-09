સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી સૌથી બેસ્ટ 5 CNG કાર, કિંમત માત્ર ₹4.61 લાખથી શરૂ

જો વધતી ઈંધણની કિંમતોને કારણે તમારા ખિસ્સા પર ભાર વધી રહ્યો છે અને તમે એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જે ઓછા ખર્ચમાં વધુ ચાલી શકે, તો આ જાણકારી તમારા માટે છે. વર્ષ 2026મા ભારતમાં ઘણી એવી કારો ઉપલબ્ધ છે, જે શાનદાર માઇલેજ માટે જાણીતી છે. આ લિસ્ટમાં Maruti Celerio CNG અને નવી અલ્ટો K10 જેવા મોડલ સામેલ છે. આ ગાડીઓ માત્ર ફ્યુઅલ એફિશિએન્સી માટે નહીં પરંતુ ફીચર્સ, વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસ અને બજેટની દ્રષ્ટિએ મજબૂત વિકલ્પ છે.

Updated:Apr 09, 2026, 02:14 PM IST

Maruti Suzuki Celerio CNG

સૌથી પહેલા વાત કરીએ Maruti Suzuki Celerio CNG ની, તો તે હાલ દેશમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કારોમાં સામેલ છે. તેનું નવું K-સિરીઝ એન્જિન ઈંધણનો ખુબ કુશળ ઉપયોગ કરે છે. શહેરમાં દરરોજ ઉપયોગ અને નાના પરિવારો માટે આ એક પ્રેક્ટિકલ કાર છે. કંપની તેમાં સેફ્ટીનું પણ ધ્યાન રાખે છે અને 6 એરબેગ આપે છે. તેની માઇલેજ 35.60 km/kg સુધીની છે. તેની કિંમત ₹5,97,900 છે.  

Maruti Suzuki Wagon R CNG

મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર પણ લાંબા સમયથી ગ્રાહકોની પસંદ બનેલી છે. તેની ટોલ બોય ડિઝાઇન અંદર સારી સ્પેસ આપે છે, જેનાથી તે ફેમિલી માટે આરામદાયક સાબિત થાય છે. તેનું 1.0 લીટર એન્જિન ઓછા ખર્ચમાં સારૂ પરફોર્મંસ આપે છે, તો તેની સર્વિસ પણ વધુ મોંઘી નથી. આ કારણે તે પર્સનલ અને કોમર્શિયલ બંને ઉપયોગ માટે લોકપ્રિય છે. તેની માઇલેજ આશરે 34.05 km/kg છે. તેની કિંમત ₹5,88,900 છે.

Maruti Suzuki Alto K10 CNG

બજેટમાં કાર ખરાદનારા માટે Maruti Suzuki Alto K10 CNG એક શાનદાર વિકલ્પ છે. ખાસ કરી પ્રથમવાર કાર લેનાર માટે આ સસ્તી સાબિત થાય છે. ઓછી કિંમત, ઓછો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ અને સારી માઇલેજ તેને વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ બનાવે છે. તે લગભગ 33.85 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેની કિંમત ₹4,81,900 લાખ  છે.

Maruti Suzuki S-Presso CNG

જો તમે થોડો અલગ લુક ઈચ્છો છો તો Maruti Suzuki S-Presso CNG પર નજર કરી શકો છો. તેની માઇક્રો-એસયુવી જેવી ડિઝાઇન અને ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને ખરાબ રસ્તા પર પણ ઉપયોગી બનાવે છે. હળવા વજનને કારણે તે સારી માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે. આ કાર 32.73 km/kg ની માઇલેજ આપે છે. તેની કિંમત ₹4,61,900 છે.  

Maruti Suzuki Swift CNG

અંતમાં મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ સીએનજીનું નામ આપે છે, જે પોતાની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન માટે જાણીતી છે. નવા એન્જિન અપડેટની સાથે તેનું સીએનજી વર્ઝન સારી માઇલેજ પણ આપે છે. આ તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે સ્ટાઇલ અને બચત બંને ઈચ્છે છે. તેની કિંમ ₹7,44,900 છે. આ કાર 32.85 km/kg ની માઇલેજ આપે છે.  

