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કન્યા રાશિમાં 'ભદ્ર મહાપુરુષ રાજયોગ': આ 4 રાશિઓનું નસીબ ચમકશે, ધન-દોલતમાં થશે મોટો વધારો

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:47 AM IST

Bhadra Mahapurush Rajyog: આ સમયે કન્યા રાશિમાં ભદ્ર મહાપુરૂષ રાજયોગ બનેલો છે, જે ચાર રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

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બુધ પોતાની સ્વરાશિ (મિથુન) કે ઉચ્ચ રાશિ (કન્યા) માં રહી કુંડળીના કેન્દ્ર ભાવ એટલે કે 1, 4, 7 કે 10મા ઘરમાં સ્થિત હોય છે, ત્યારે ભદ્ર મહાપુરૂષ યોગનું નિર્માણ થાય છે. આ સમયે કન્યા રાશિમાં આ શુભ યોગ બનેલો છે, જે 26 સપ્ટેમ્બર સુધી સક્રિય રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ યોગ બનવાથી કન્યા સહિત 4 રાશિઓને લાબ થશે. આ રાશિઓને કરિયરમાં સુવર્ણ તક મળશે અને આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. આ સાથે કારોબારમાં જબરદસ્ત સફળતા મળશે. ખાસ વાત છે કે આ સમયે કન્યા રાશિમાં બુધાદિત્ય યોગ પણ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ 26 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય કઈ રાશિઓ માટે શાનદાર સાબિત થશે.

કન્યા રાશિ (Virgo) - ધન લાભ થવાનો યોગ2/5

કન્યા રાશિ (Virgo) - ધન લાભ થવાનો યોગ

તમારા માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. જેના કારણે તમારો આત્મવિશ્વાસ શિખર પર રહેશે. આ દરમિયાન તમે દરેક કામમાં સફળતા મેળવશો. સાથે તમારી બુદ્ધિમતાથી કાર્યક્ષેત્રમાં મોટો ધનલાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. આ દરમિયાન બિઝનેસમાં પણ સારો લાભ થઈ શકે છે.

કર્ક રાશિ (Cancer) - અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના3/5

કર્ક રાશિ (Cancer) - અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના

તમારા માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. વેપાર અને નોકરીમાં અવિશ્વસનીય પ્રગતિ થશે. આ દરમિયાન જમીન-સંપત્તિ વધી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ આવશે. અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના બનશે.

મકર રાશિ (Libra) - કરિયરમાં થશે પ્રગતિ4/5

મકર રાશિ (Libra) - કરિયરમાં થશે પ્રગતિ

તમારા કરિયરમાં જબરદસ્ત લાભ થશે. જે લોકો નવી નોકરી કે પ્રમોશનની પ્રતીક્ષામાં છે, તેને સફળતા મળશે. કારોબારીઓ માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી. આ દરમિયાન નવા સોદો લાભદાયક સાબિત થશે. રોકાણથી સારો લાભ મળશે.  

મીન રાશિ (Scorpio) - આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે5/5

મીન રાશિ (Scorpio) - આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે

આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં બમ્પર લાભ મળવાની સંભાવના છે. બિઝનેસ પાર્ટનરશિપથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે. જીવનસાથીના નામથી કરવામાં આવેલું રોકાણ લાભ અપાવશે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં મજબૂતી આવશે.

TAGS:
budhaditya yoga

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