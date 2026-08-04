/પાવરફુલ ભદ્ર રાજયોગ આ 3 રાશિઓને બનાવશે માલામાલ, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

Bhadra Rajyog 2026 : 5 ઓગસ્ટ સુધી બુધની પોતાની રાશિમાં હાજરીથી ભદ્ર રાજયોગ બની રહ્યો છે, જે ત્રણ રાશિના જાતકોના કરિયરને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Bhadra Rajyog 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, બુધને બુદ્ધિ, વાણી, વ્યવસાય અને અર્થતંત્રનો કારક માનવામાં આવે છે. હાલમાં બુધ તેની પોતાની રાશિ મિથુનમાં છે અને 5 ઓગસ્ટ સુધી ત્યાં રહેશે. જ્યારે પણ બુધ પોતાની રાશિમાં કેન્દ્ર ભાવમાં રહે છે, ત્યારે તે ભદ્ર રાજયોગ બનાવે છે. આ યોગના પ્રભાવને કારણે 3 રાશિઓ તેમના કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં અપાર સફળતા મેળવશે.
બુધ તમારી રાશિનો શાસક ગ્રહ છે અને તમારા પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હોવાથી, તે ભદ્ર યોગ બનાવી રહ્યો છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અસાધારણ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વ્યૂહરચનાઓની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો કોઈ મોટો સોદો મેળવી શકે છે, જેનાથી તેમની નાણાકીય સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે.
બુધ કન્યા રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. આ ભદ્ર રાજયોગ તમારા દસમા ભાવમાં બની રહ્યો છે. પગારદાર વ્યક્તિઓને પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા નવી નોકરી માટે એક શાનદાર તક મળી શકે છે. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને તમને તમારા બોસ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે ભદ્ર યોગની રચના તમારા સાતમા ભાવમાં થઈ રહી છે. ભાગીદારીમાં સામેલ લોકો માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ ફળદાયી રહેશે. નવા વ્યવસાયિક જોડાણો સ્થાપિત થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે સંબંધો મજબૂત બનશે અને તમને તેમનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે.
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