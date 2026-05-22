Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનશે ભદ્ર રાજયોગ, આ 5 રાશિઓના બેંક બેલેન્સમાં થશે અચાનક વધારો!

મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનશે ભદ્ર રાજયોગ, આ 5 રાશિઓના બેંક બેલેન્સમાં થશે અચાનક વધારો!

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 22, 2026, 09:33 PM IST|Updated: May 22, 2026, 09:33 PM IST

Bhadra Rajyog Lucky Zodiac Signs: મે મહિનાની છેલ્લા અઠવાડિયામાં કેટલીક રાશિઓ માટે યાદગાર રહેવા જઈ રહ્યું છે, આ અઠવાડિયે આ 5 રાશિઓને પૈસા, કરિયર, પરિવાર અને સ્વાસ્થમાં સારા પરીણામ મળશે અને દરેક ધારેલા કામ થશે.

1/8

Bhadra Rajyog Lucky Zodiac Signs: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું ગ્રહોની સ્થિતિની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેશે. આ અઠવાડિયે, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ, પોતાની રાશિ, મિથુન, માં પ્રવેશ કરીને ભદ્ર રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ભદ્ર રાજયોગને પાંચ મહાન યોગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે.   

2/8

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગ વ્યક્તિને બુદ્ધિશાળી, ધનવાન અને પ્રભાવશાળી બનાવે છે. ભદ્ર રાજયોગના પ્રભાવને કારણે, મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું વૃશ્ચિક અને મીન સહિત પાંચ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ નાણાકીય વૃદ્ધિ, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને કેટલાક સારા સમાચારનો અનુભવ કરી શકે છે.  

3/8

વૃશ્ચિક રાશિ: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. આ અઠવાડિયે તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને તમારા રોકાણ પર સારું વળતર મળી શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન ઉત્તમ રહેશે. તમને તમારા પિતાનો સહયોગ મળશે. તમારા પૈસાનો પ્રવાહ વધશે, જેના કારણે નાણાકીય સ્થિરતા આવી શકે છે. ખર્ચમાં ઘટાડો થશે.  

4/8

વૃષભ રાશિ: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું વૃષભ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ ઉકેલાતી દેખાઈ શકે છે. પ્રેમ જીવન સારું રહેશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમારી વાણી અસરકારક રહેશે.  

5/8

મીન રાશિ: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું તમારા કાર્યમાં સફળતા લાવશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવન સકારાત્મક વળાંક લેશે. ખર્ચમાં ઘટાડો અને આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. માનસિક તણાવ દૂર થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ સમય દરમિયાન તમે કોઈ મોટી કારકિર્દી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.  

6/8

મેષ રાશિ: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું મેષ રાશિ માટે અદ્ભુત સમય હોઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને આવકના નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. રોકાણો સારા વળતર આપશે. માનસિક તણાવ દૂર થશે, અને તમારા જીવનમાં ખુશીનો પ્રવેશ થશે. તમને કામ પર મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વડીલોની સલાહ ફાયદાકારક સાબિત થશે.  

7/8

કર્ક રાશિ: મે મહિનાનો છેલ્લો અઠવાડિયું કર્ક રાશિના જાતકો માટે ખુશીઓ લાવશે. આ સમય દરમિયાન તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે, જે તમને ખુશ કરશે. તમારા જીવનમાં નવા લોકોનું આગમન થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે, અને એકંદર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. નાણાકીય સમૃદ્ધિ નજીક આવશે.  

8/8

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope in Gujarati
lucky zodiac signs
saptahik rashifal
Gujarati News
spiritual news
Bhadra Rajyog
last week of May
zodiac signs

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બુધ-શનિની કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ આ 4 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલીઓ, નોકરી-ધંધામાં કરાવશે નુકસાન!

બુધ-શનિની કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ આ 4 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલીઓ, નોકરી-ધંધામાં કરાવશે નુકસાન!

Budh Shani Yuti18 min ago
2

કેન્દ્રીય મંત્રી જીતનરામ માંઝી પર હુમલો, સ્ટેજ પર ભાષણ દરમિયાન પથ્થરમારો

Jitan ram manjhi41 min ago
3

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિલ ખોલીને કરી વાતો: ક્યારે મૌન રહેવું એ પણ મોટી કળા છે

CM Bhupendra Patel1 hr ago
4

ZEE 24 કલાકે છેવાડાના માનવીના સાહસને બિરદાવ્યું, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે સન્માન

ZEE 24 kalak applauded2 hrs ago
5

ગ્રીન એનર્જીથી ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ... કેવી રીતે ટેકનોલોજી બની ગુજરાતની તાકાત?

From green energy to defense manufacturing How is technology and innovation becoming Gujarat new strength2 hrs ago