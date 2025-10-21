વર્ષો બાદ ભાઈબીજ પર બનશે ગ્રહોનો દુર્લભ સંયોગ, રૂપિયે રમશે આ રાશિના જાતકો !
Bhai Dooj 2025 Lucky Rashifal : ભાઈબીજ એ દિવાળીના તહેવારનો છેલ્લો દિવસ છે, જે ભાઈ અને બહેન વચ્ચેના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક છે. તે કાર્તિક સુદ બીજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે ભાઈબીજ 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ આવે છે. આ તારીખે વિશાખા નક્ષત્ર અને આયુષ્માન યોગનો સંયાગ છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક છે.
Bhai Dooj 2025 Lucky Rashifal : આ વર્ષે ભાઈબીજ 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ આવે છે. આ તિથિએ વિશાખા નક્ષત્ર અને આયુષ્ય યોગનો સંયોગ થઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આ યોગને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, જે લાંબા આયુષ્ય અને સારા પરિણામો સાથે સંકળાયેલ છે. ભાઈબીજ પર સૂર્ય અને બુધ તુલા રાશિમાં રહેશે, જેનાથી બુધાદિત્ય યોગ બનશે. આ દુર્લભ ગ્રહ સંયોગ ભાઈબીજ પર કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય લાભ, સન્માન અને અન્ય ઇચ્છિત પરિણામો લાવી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ સમય તમારા માટે ઘણા ફેરફારોથી ભરેલો રહેશે. કલાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાની તકો તમારી પાસે રહેશે. તમે નવા અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવશો. તમારી છબી સામાજિક અને વ્યાવસાયિક રીતે મજબૂત રહેશે. તમને વ્યવસાયિક લોકો તરફથી સમર્થન મળશે. નવા લોકોને મળવાનું થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે, જેનાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. તમને દેવા સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી પણ રાહત મળી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ અને વ્યક્તિત્વ સુધરશે. આ સમય દરમિયાન તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમારી કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રમોશન શક્ય છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય શુભ રહેશે. તમને મિલકતમાં રોકાણ કરવાની સારી તક મળશે, જે ભવિષ્યમાં નાણાકીય લાભ લાવશે. આ સમય દરમિયાન સંબંધોમાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ પ્રબળ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. ભૂતકાળના કામથી સંબંધિત તણાવ દૂર થશે અને તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
