ભાઈબીજ પર મીન સહિત આ 4 રાશિઓને મળશે ગૂડ ન્યુઝ...ચંદ્ર ગોચર લાવશે જીવનમાં ખુશીઓ
Bhai Dooj 2025 Rashifal : પાંચ દિવસનો દિવાળી તહેવાર ધનતેરસથી શરૂ થાય છે. આ વર્ષે ભાઈબીજ 23 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ ખાસ છે કારણ કે પ્રભાવશાળી ગ્રહ ચંદ્ર ગોચર કરી રહ્યો છે. તેથી કેટલીક રાશિઓને લાભ થશે.
Bhai Dooj 2025 Rashifal : 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ચંદ્ર સવારે 1:51 વાગ્યે વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ પહેલા તે સ્વાતિમાંથી ગોચર કરશે. 23 ઓક્ટોબરથી 24 ઓક્ટોબરની સવાર સુધી ચંદ્ર વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. ચંદ્ર ગોચરના કારણે કેટલીક રાશિઓને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકોને ભાઈબીજ પર ચંદ્ર ગોચરથી સૌથી વધુ ફાયદો થશે. જો તમારા ઘરમાં કોઈ વિવાદ હોય તો તેનું નિરાકરણ આવશે. આ સમય નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સારો રહેશે, કારણ કે નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન વૃદ્ધ લોકો પણ સારા સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશે.
ધન રાશિ
ભાઈબીજના શુભ દિવસે પરિણીત ધન રાશિના જાતકોને તેમના જીવનસાથી તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કામ કરતા વ્યક્તિઓને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં, તેના બદલે, તેઓ તેમના અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોને ભાઈબીજ પર તેમના પરિવાર તરફથી કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી શકે છે. વધુમાં સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે અને તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. કામ કરતા વ્યક્તિઓને પૈસા કમાવવાની તકો મળશે અને રોકાણથી નફો મળવવાનું શરૂ થશે.
મીન રાશિ
ભાઈબીજના શુભ તહેવાર દરમિયાન મીન રાશિના જાતકોના ઘરોમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદોનું સમાધાન થશે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓના સ્વાસ્થ્યમાં થોડો સુધારો થશે. કામ કરતા વ્યક્તિઓ પણ તહેવાર દરમિયાન સારી નાણાકીય પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
