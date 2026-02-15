શેરબજારમાં લાખોનું દેવું થયું, તો Google પરથી ડ્રગ્સ બનાવવાનું શરૂ કર્યું, ઘરમાં ઉભી કરી આખી લેબોરેટરી : ભરૂચના યુવકનું કારસ્તાન
Drug Making On Google વાસુ પરમાર/ભરૂચ : યુવાનોને ડ્રગ્સના રવાડે ચડાવીને તેમનું ભવિષ્ય બરબાદ કરવાનું કાવતરું કરનાર વધુ એક ઝડપાયો છે. ગૂગલ પર સર્ચ કરીને ઘરના બાથરૂમમાં MD ડ્રગ્સ બનાવતો આરોપી ઝડપાઈ ગયો છે. શેરબજારમાં દેવું થઈ જતા કેમિસ્ટે આ કાળો કારોબાર શરૂ કર્યો હતો. પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડ્યો અને ત્યાં જે જોવા મળ્યું એનાથી તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા. કોણે અને ક્યાં ક્યાં ફેલાવ્યો હતો આ ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર અને પોલીસની તપાસમાં શું થયા ખુલાસા...જુઓ આ અહેવાલમાં...
બેડરૂમમાં ઉભી કરી હતી ડ્રગ્સ લેબોરેટરી
આ વિશે ઝઘડિયાના એસીપી અજય કુમાર મીણાએ જણાવ્યું કે, ગૂગલ પર સર્ચ કરીને ઘરના બાથરૂમમાં એમડી ડ્રગ્સ બનાવતો અંકલેશ્વરનો કેમિસ્ટ ભરૂચ SOGના હાથે ઝડપાઈ ગયો છે. પોલીસે અંકલેશ્વરની સિદ્ધ કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના બી બ્લોકમાં આવેલા ભાડાના મકાનમાં દરોડા પાડ્યા અને ત્યાં જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા તે ચોંકાવનારા હતા. ઘરના માસ્ટર બેડરૂમ સાથે જોડાયેલા બાથરૂમમાં ડ્રગ્સ બનાવવાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી.
દિવસે નોકરી કરતો રાત્રે ડ્રગ્સ બનાવતો
કેમિસ્ટ આરોપી દિવસે નોકરી કરતો હતો અને રાત્રે આ લેબમાં ડ્રગ્સ બનાવતો હતો. ગુગલ પરથી જોઈને તે વિવિધ કેમિકલ્સના મિશ્રણથી ડ્રગ્સ તૈયાર કરતો હતો.
શેરબજારમાં 20 લાખનું દેવું થઈ ગયું હતું
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી અનિલ ગોરધન રાખોલિયા મૂળ જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના વીરપુર ગામનો છે. સાત વર્ષથી તે પરિવાર સાથે ભરૂચમાં રહેતો હતો. GIDC વિસ્તારમાં આવેલી GIL કંપનીમાં પ્રોડક્શન ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. દર મહિને અંદાજે ₹48 હજારનો પગાર મેળવતો હતો. આ યુવાનને શેરબજારમાં 20 લાખું દેવું થઈ ગયું હતું. જેથી તેણે ગુગલ પરથી એમડી ડ્રગ્સ બનાવવાની રીત શોધી અને ઘરમાં જ લેબ ઉભી કરી.
બીજા પ્રયાસમાં ડ્રગ્સ બની ગયું
પ્રથમ પ્રયાસમાં તે સફળ નહોતો થયો પરંતુ બીજા પ્રયાસમાં તે સફળ થયો. ત્યારબાદ તેણે બજારમાં સેમ્પલ લઈને વેચાણ માટે સંપર્ક સાધવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે ભરૂચ SOGની સતર્ક ટીમે શનિવારે રાત્રે જ દરોડો પાડી તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો હતો. આ સમગ્ર મામલે અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીની વધુ પૂછપરછ અને સપ્લાય ચેઇન અંગે માહિતી મેળવવા માટે રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
બજારમાં પહોંચતા પહેલા ડ્રગ્સ પકડાઈ ગયું
શેરબજારમાં થયેલા દેવાના કારણે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનનો ખોટો ઉપયોગ કરીને ડ્રગ્સ બનાવવાનું શરૂ કરનાર આ કેમિસ્ટની ધરપકડે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. પોલીસની સતર્ક કામગીરીથી મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ બજારમાં પહોંચતા પહેલાં જ પકડાઈ ગઈ છે. હવે તપાસમાં આગળ કયા ખુલાસા થાય છે તેના પર સૌની નજર છે.
