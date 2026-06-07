/ભાવનગર : શેત્રુંજ્ય પર્વત પર અચાનક આવી ચઢેલા સાવજથી ડર્યા શ્રદ્ધાળુઓ, એક બેગ ઉઠાવી લઈ ગયો

Bhavnagar News : ભાવનગરના પાલિતાણા શેત્રુંજ્ય પર્વત પર ફરી એકવાર ગીરના સાવજનો ખૌફ જોવા મળ્યો હતો. યાત્રિકોની અવરજવર વચ્ચે અચાનક જંગલનો રાજા આવી ચઢ્યો હતો, જેને જોઈને સૌ કોઈ ડરી ગયા હતા. સિંહ એક યાત્રાળુની બેગ પણ ઉપાડીને લઈ ગયો હતો. પછી શુ થયું તે જાણો...
ભાવનગરના પાલીતાણાના શેત્રુંજય પર્વત પર ફરી એક વખત સિંહ જોવા મળ્યો હતો. વેકેશનની રજા હોવાથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ શેત્રુંજ્ય પર્વત પર પહોંચ્યા હતા. યાત્રાળુઓ પર્વત પર ચઢી રહ્યા હતા, ત્યાં અચાનક પર્વત પર સિંહ જોવા મળતા યાત્રિકોએ યાત્રા થંભાવી હતી.
સિંહ જોવા મળતા યાત્રિકો દૂર ચાલ્યા ગયા હતા. જોકે, યાત્રિકો દ્વારા છોડવામાં આવેલી બેગ સિંહ ઉઠાવી ગયો હતો. યાત્રિકો દ્વારા જાણ કરવામાં આવતા વન વિભાગે જંગલમાંથી બેગ શોધી આપી હતી. વન વિભાગ દ્વારા યાત્રિકની બેગ પેઢીમાં સોંપવામાં આવી હતી.
જોકે, આ રીતે પર્વત પર વારંવાર સિંહ દેખાતા હોય યાત્રિકોમાં ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો. શેત્રુંજ્ય પર્વત લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલો છે. તેથી અહી સતત મુસાફરોની અવરજવર રહેતી હોય છે. તો સાથે જ અહી સિંહોની પણ અવરજવર રહેતી હોય છે. સદનસીબે અત્યાર સુધી ક્યારેય સિંહોએ હુમલા કર્યા નથી.