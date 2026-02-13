સફેદ સોનાની ખેતી કરીને માલામાલ થયો ગુજરાતી યુવક : એન્જિનિયરીંગની ડિગ્રી છોડીને નવી દિશામાં કરિયર બનાવ્યું
Agriculture News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર ; સરકારી નોકરીની દોડ અને મોંઘા શિક્ષણ વચ્ચે આજના યુવાનો જ્યારે દિશાહીન બની રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગરના એક એન્જિનિયર યુવાને અનોખો રસ્તો અપનાવ્યો. જેણે એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી લીધા પછી એસી કેબિનમાં બેસવાને બદલે અંધારા રૂમમાં 'સફેદ સોનું' ઉગાડવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે સોની યુવકે મશરૂમની ખેતીમાંથી કેવી રીતે કરી લાખોની કમાણી, જોઈએ ખેતીના સમાચારનો ખાસ અહેવાલ...
એન્જિનિયર યુવાનો કરી કમાલ
આજના યુગમાં યુવાનો માત્ર સરકારી નોકરી પાછળ દોડી રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગરના 27 વર્ષીય ઋત્વિક સોનીએ ચીલાચાલુ માનસિકતા તોડી છે. જે લોકો માને છે કે ખેતી માટે વીઘાના વીઘા જમીન જોઈએ, તેવા લોકો માટે ઋત્વિક એક ઉદાહરણ છે. ભાવનગરના અધેવાડા વિસ્તારમાં માત્ર 17x32 ફૂટના એક ભાડાના શેડમાં ઋત્વિકે મશરૂમનું સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું. 3 લાખના રોકાણ સામે માત્ર 4 મહિનામાં દોઢ લાખની આવક મેળવી ઋત્વિકે સાબિત કર્યું છે કે જો દાનત હોય તો ડાંગરના પરાળમાંથી પણ સોનું પેદા કરી શકાય છે.
પારિવારિક ધંધો છોડી મશરૂમની ખેતી કરી
ઋત્વિક સોનીએ મિત્રો પાસેથી મશરૂમ વિશે જાણ્યું અને પછી શરૂ થયો રિસર્ચનો દોર. બિયારણ ક્યાંથી મળશે? માર્કેટ ક્યાં છે? આ બધું જ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન શીખ્યા બાદ પિતા પરેશભાઈને વાત કરી. પુત્રની ધગશ જોઈ પિતાએ પણ લીલી ઝંડી આપી અને મહારાષ્ટ્રથી 300 બેડ મંગાવી આધુનિક 'ઓઈસ્ટર મશરૂમ' ફાર્મિંગનો પાયો નખાયો.
એન્જિનિયર યુવક ઋત્વિક સોની કહે છે કે, મશરૂમની ખેતી એ કોઈ સામાન્ય ખેતી નથી, પણ એક સાયન્સ છે. 20 થી 30 ડિગ્રી તાપમાન જાળવવું, ઘઉંના કુંવળમાં બિયારણનું વાવેતર કરવું અને સૂર્યપ્રકાશથી બચાવવા બ્લુ લાઈટ અને શાવરનો ઉપયોગ કરવો. અંધકારમય વાતાવરણમાં 20-25 દિવસમાં મશરૂમ તૈયાર થાય છે.
મહિને લાખો કમાતો થયો થયો યુવાન
આજે ફાર્મમાં એક-એક બેડમાંથી 5 થી 6 કિલો ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે. જે ઋત્વિક સોનીને આર્થિક રીતે સધ્ધર બનાવી રહ્યું છે. આજે જેટલું એન્જિનિયરીંગમાં કમાઈ શકાતુ નથી, તેટલું મશરુમની ખેતી કરીને કમાઈ શકાય છે.
ગુજરાત બહાર જાય છે મશરૂમ
ગુજરાતમાં મશરૂમનો ઉપયોગ ભલે ઓછો હોય, પણ ઋત્વિકનું વિઝન મોટું છે. તે ફ્રેશ મશરૂમ મહારાષ્ટ્ર મોકલે છે. આ કામમાં તેનો પરિવાર પણ ખભેખભા મિલાવીને ઉભો છે. ઘરની અગાસીમાં મશરૂમ સૂકવવાથી લઈ પેકિંગ સુધીની જવાબદારી પરિવાર સંભાળે છે.
સોની પરિવારના દીકરાની મહેનત રંગ લાવી
કહેવાય છે કે ‘મન હોય તો માળવે જવાય’. ઋત્વિક સોનીએ સાબિત કર્યું છે કે ખેતી કરવા માટે ખેતર નહીં પણ એક ચોક્કસ વિચારની જરૂર હોય છે. ત્યારે પારિવારિક ધંધો છોડીને મશરૂમની ખેતી કરનારો એન્જિનિયર યુવાન મહિનામાં લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યો છે.
