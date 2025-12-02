ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં 3 ફૂટનો ડોક્ટર! લાંબી લડત અને સંઘર્ષ બાદ હવે ગણેશ બન્યા સરકારી ડોક્ટર

3 Feet Tall Finally Became A Doctor નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : ભાવનગરના 3 ફૂટના ડો. ગણેશ બારૈયાએ શરૂ કરી મેડિકલ ઓફિસર તરીકે જોબ, MBBSમાં પ્રવેશ માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયા હતા, અને આખરે સફળતા મળી 
 

Updated:Dec 02, 2025, 09:44 AM IST

1/8
image

માત્ર 3 ફૂટનો ગણેશ આખરે સરકારી ડોક્ટર બન્યો છે. મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન સમયે મેડિકલ કાઉન્સિલ દ્વારા ડિસિબિલિટી ના કારણે એડમિશન આપવાની ના પાડી દીધી હતી, જોકે શાળાના શિક્ષકોએ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડત આપી, અને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ ગણેશને મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું, ચાર વર્ષના અભ્યાસ અને એક વર્ષની ઇન્ટર્નશિપ કર્યા બાદ એક વર્ષના સરકારી નો બોન્ડ પર ગણેશ આખરે ડોક્ટર બન્યો છે.   

2/8
image

ગણેશ હાલ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ગણાતી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યાં છે. બોલિવુડની બહુ ચર્ચિત ટવેલ્થ ફેઈલ ફિલ્મની સ્ટોરીને પણ પાછળ રાખી દે તેવી ટ્રેજેડી જેમાં ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના ગોરખી ગામનો ગણેશ નામનો વામન કદનો યુવાન લાંબા સંઘર્ષ બાદ અંતે ડોક્ટર બન્યો છે. 

3/8
image

પોતાના વિધાર્થી જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ ભારત દેશના પ્રથમ વામન કદના ડો.ગણેશ બારૈયાની આખરે રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ વર્ગ-2માં બોન્ડેડ તબીબી અધિકારી તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના ખોબા જેવડા ગોરખી ગામમાં વર્ષ-2004 માં જન્મેલા ગણેશ બારૈયા જન્મજાત હોર્મોનની ખામીને કારણે વૃદ્ધિ થઈ શકી નહીં, જેના કારણે તેનું કદ માત્ર ત્રણ ફૂટ (વામન કદ)રહી ગયું છે.

4/8
image

બહુ જાણીતી પંક્તિ છે 'મન હોય તો માળવે જવાય' એ કહેવતને વામન કદના ગણેશ નામના યુવાને પોતાની ઇચ્છાશક્તિ, દૃઢતા, અને મહેનતથી સાર્થક કરી બતાવી છે. પોતાના વતન ગોરખી ગામમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લીધું હતું. ગામમાં હાઈસ્કુલ ના હોય વધુ શિક્ષણ મેળવવા તળાજા જવું પડ્યું, વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ગ્રુપ બીના વિષયો સાથે 87 ટકા ગુણ સાથે ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ તળાજામાં લીધું હતું.

5/8
image

ધો.12 બાદ નીટની પરિક્ષામાં 223 માર્ક્સ મેળવી તબીબી શિક્ષણ માટે વર્ષ-2019માં ભાવનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. જ્યાં પ્રથમ તો તેને ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ દ્વારા તેના વામન કદ ના કારણે એડમિશન આપવાની જ ના પાડી દેવામાં આવી હતી, જેના કારણે થોડા સમય તે હિંમત હારી ગયો પરંતુ હાઇસ્કુલના શિક્ષકો ત્યાં પણ તેની મદદે આવ્યા તેમજ તમામ ખર્ચ ઉઠાવવાની તૈયારી બતાવી હાઇકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો, પરંતુ ત્યાં હારી ગયા.

6/8
image

હાઇકોર્ટમાં કેસ હારી ગયા પણ હિંમત કાયમ રહી. જેને લઈને એ બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા અને ત્યાં તેમને સફળતા મળી. અંતે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળી ગયું. 

7/8
image

ચાર વર્ષ તબીબી સ્નાતક સુધીનો અભ્યાસક્રમ અથાગ મહેનત બાદ પૂર્ણ કરી, એક વર્ષ ઇન્ટર્નશિપ કરી, અંતે એક વર્ષની બોન્ડેડ સેવા સાથે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વામન કદના ગણેશ બારૈયાને તબીબી અધિકારી તરીકે નિયુક્તિ આપવામાં આવી છે. મેરિટના આધારે તબીબી અધિકારીઓની નિમણુંકના ત્રીજા તબક્કામાં તેનો ઓર્ડર થયો હતો.   

8/8
image

વિશ્વ રેકોર્ડ ગણી શકાય તેવી બાબત સાથે ડો.ગણેશ બારૈયાની વર્ગ-2માં માસિક રૂ.75 હજારના પગાર ધોરણ સાથે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ગણાતી ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલમાં બોન્ડેડ તબીબી અધિકારી તરીકે નિયુક્તિ કરી છે. ડો, ગણેશ બારૈયા એ ભાવનગર સાથે સમગ્ર ગુજરાતનું પણ ગૌરવ વધારી એક નવો રાહ ચીંધ્યો છે.

Bhavnagarsuccess storyભાવનગરસક્સેસ સ્ટોરી

Trending Photos