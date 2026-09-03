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  • /Bhindi Kadhi Recipe: કઢી ભાવતી હોય તો ટ્રાય કરો ભીંડાવાળી કઢી, એકવાર ખાશો પછી ઘરમાં સાદી કઢી ક્યારેય નહીં બને

Bhindi Kadhi Recipe: કઢી ભાવતી હોય તો ટ્રાય કરો ભીંડાવાળી કઢી, એકવાર ખાશો પછી ઘરમાં સાદી કઢી ક્યારેય નહીં બને

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:42 PM IST

Bhindi Kadhi Recipe: ગુજરાતી કઢીનો સ્વાદ દાઢે વળગી જાય એવો હોય છે. ગુજરાતમાં અલગ અલગ પ્રકારની કઢી બને છે. લોકો કઢીમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ પણ ઉમેરતા હોય છે. જેમાં સૌથી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે ભીંડાવાળી કઢી. ભીંડાવાળી કઢી બનાવવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત અહીં દર્શાવેલી છે. 
 

ભીંડાવાળી કઢી 1/5

ભીંડાવાળી કઢી

ભીંડાવાળી કઢી બનાવવા માટે 200 ગ્રામ ભીંડા, દોઢ કપ દહીં, 4 ચમચી ચણાનો લોટ, સુકા લાલ મરચાં, આદુની પેસ્ટ, રાઈ-જીરું, એક ડુંગળી ઝીણી સમારેલી, મીઠું, હળદર, લીમડાના પાન, પાણી અને તેલની જરૂર પડશે.   

ભીંડાના 1-1 ઈંચના ટુકડા2/5

ભીંડાના 1-1 ઈંચના ટુકડા

સૌથી પહેલા ભીંડાના 1-1 ઈંચના ટુકડા કરી પેનમાં થોડું તેલ મુકી સાંતળી લો. ભીંડા સાંતળતી વખતે તેમાં થોડું મરચું અને મીઠું ઉમેરી શકો છો. ભીંડા કુક થઈ જાય એટલે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી એ જ પેનમાં ફરીથી તેલ મુકી તેમાં રાઈ, જીરું, લીમડાના પાન અને ડુંગળીનો વઘાર કરો.   

દહીં ચણાના લોટની સ્લરી3/5

દહીં ચણાના લોટની સ્લરી

એક બાઉલમાં દહીંમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરી સ્લરી બનાવી લો. ડુંગળી કુક થઈ જાય એટલે તેમાં આદુની પેસ્ટ અને દહીં ઉમેરી દો. ત્યારબાદ તેમાં જરૂર અનુસાર મીઠું, પાણી ઉમેરી કઢીને ઉકળવા દો. કઢી ઉકળી જાય એટલે તેમાં સાંતળેલા ભીંડા ઉમેરી 5 મિનિટ કુક કરો.  

ગરમા ગરમ સર્વ કરો4/5

ગરમા ગરમ સર્વ કરો

છેલ્લે ભીંડામાં લાલ મરચાંનો વઘાર કરો. વઘાર માટે તેલ ગરમ કરી તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરો અને સુકા લાલ મરચાં ઉમેરી વઘાર કઢીમાં ઉમેરી દો. કઢીમાં લીલા ધાણા ઉમેરી ગરમા ગરમ સર્વ કરો.  

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TAGS:
Recipe
ભીંડાવાળી કઢી

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