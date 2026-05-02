અંબાલાલનું મોટું એલર્ટ! ગુજરાતમાં ગરમી 147 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડશે, મે મહિનામાં અકલ્પનીય ગરમી ગરમી પડશે
Ambalal Patel Predicts Intense Heat : ગુજરાતમાં હવે ભીષણ ગરમી પડવાની છે. 147 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં ગરમીનો રેકોર્ડ તૂટવાનો છે તેવી ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મત મુજબ, ગુજરાતમાં ગરમી વર્ષો જૂના રેકોર્ડ તોડશે. 6 મે બાદ આકાશમાંથી અગનગોળા વરસશે.
અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી!
ગુજરાતમાં ગરમીનો પ્રચંડ વિસ્ફોટ થવાનો છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાત 'ભઠ્ઠી' ની જેમ શેકાશે. અંબાલાલ પટેલના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આ વર્ષે ગરમી 147 વર્ષના તમામ રેકોર્ડ તોડી શકે છે. વર્ષ 1912 માં આવી ભયાનક ગરમી પડી હતી. આ વર્ષમાં ગરમીનો પારો 47 થી 50 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો હતો. ત્યારે ફરી એકવાર એ જ દિવસો આવવાના છે.
મે મહિનામાં કલ્પના બહારની ગરમી પડશે
અંબાલાલની આગાહી મુજબ, અમદાવાદ અને વડોદરા સહિતના મધ્ય ઝોનમાં અકલ્પનીય ગરમી પડવાની શક્યતા છે. 6 મે પછી ગરમીના પારામાં આક્રમક વધારો થશે, લૂના પવનો ફૂંકાશે. આ દિવસોમાં 'લૂ' લાગવાના કેસમાં વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ગરમીની વચ્ચે જ 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. તો કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે.
દેશના અનેક રાજ્યોમાં ગરમીનો પારો ભયાનક રીતે ઉપર ચઢ્યો
મે મહિનાની શરૂઆત સાથે દેશભરમાં ભીષણ ગરમીની આગાહી આવી રહી છે. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં હીટવેવનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. દેશનું સૌથી વધુ તાપમાન મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુરમાં નોંધાયું છે. 44.6 ડિગ્રી સાથે ચંદ્રપુર દેશનું સૌથી ગરમ શહેર બન્યું છે. ત્રીજા અને ચોથા અઠવાડિયામાં અમદાવાદમાં ભીષણ ગરમી પડે. હજી પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા કાળઝાળ ગરમી અને હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે. તાપમાન 44થી 46 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
અમદાવાદમાં આગોતરા તૈયારી
વધતી ગરમીને લઈ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વિશે સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરીટેન્ડન્ટ ડો.રાકેશ જોશીએ કહ્યું કે, જુદા જુદા નોન AC વોર્ડમાં 40 થી વધુ કુલર મુકવામાં આવ્યા છે. 8 બેડનો હિટ સ્ટ્રોક વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ફરતી પાણીની પરબ મુકવામાં આવી. જોકે અત્યાર સુધી હિટસ્ટ્રોકનો એક પણ દર્દી વોર્ડમાં દાખલ નહિ થયો. આવતા વર્ષે 1200 બેડની સમગ્ર હોસ્પિટલને AC હોસ્પિટલ બનશે. આવતા વર્ષે એક પણ વોર્ડ AC વિનાનો નહી રહે.
