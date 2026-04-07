IPL 2026 : દિલ્હી કેપિટલ્સને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર બોલર આટલી મેચોમાંથી બહાર

Delhi Capitals : દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમને સિઝન શરૂ થાય તે પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. મિશેલ સ્ટાર્ક કે જેણે IPL 2025માં ફ્રેન્ચાઇઝી માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તે ઈજાને કારણે ટીમમાં જોડાઈ શક્યો નહોતો. હવે તેની ઈજા અંગે વધુ એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
 

Updated:Apr 07, 2026, 03:00 PM IST

Delhi Capitals : ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક ઈજાને કારણે હજુ સુધી દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમમાં જોડાયો નથી. સ્ટાર્કના આવવાથી દિલ્હીના બોલિંગ આક્રમણમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. ટીમમાં પહેલેથી જ લુંગી ન્ગીડી અને ટી. નટરાજન જેવા પાવરફુલ બોલરો છે.   

ફ્રેન્ચાઇઝીને આશા હતી કે સ્ટાર્ક ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાશે. જો કે, હવે તેને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. જે દિલ્હી કેપિટલ્સ મેનેજમેન્ટની ચિંતા વધારી શકે છે. 

દિલ્હી કેપિટલ્સના ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક હાલમાં ઇજાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે.  તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, સ્ટાર્ક IPLમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ વધુ મેચો ગુમાવશે. તેને સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવવામાં થોડો વધુ સમય લાગી શકે છે, કારણ કે તે હાલમાં ખભા અને ઘૂંટણની ઇજાઓમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. 

સ્ટાર્કની વાપસી દિલ્હી કેપિટલ્સની ડેથ બોલિંગ ક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવશે. જોકે, ટી. નટરાજન અને લુંગી ન્ગીડીએ અત્યાર સુધી પરિસ્થિતિને અસરકારક રીતે સંભાળી છે. સ્ટાર્કે IPL 2025 દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.   

IPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સે અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે. ટીમ બંને મેચોમાં મજબૂત દેખાઈ હતી. પરિણામે અક્ષર પટેલની ટીમ આગળ વધતા આ ગતિ જાળવી રાખવા માટે ઉત્સુક રહેશે.

