IPL 2026 પહેલા CSK માટે ખરાબ સમાચાર, સ્ટાર ખેલાડી શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર
CSK : IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર થયો છે. આ ખેલાડી તાજેતરમાં CSK ટીમમાં જોડાયો હતો. આ ફાસ્ટ બોલર કોણ છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
CSK : IPLની આગામી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તાજેતરમાં CSK ટીમમાં સામેલ થયેલો સ્પેન્સર જોહ્ન્સનને ટીમની શરૂઆતની મેચોમાંથી બહાર થયો છે. નાથન એલિસના સ્થાને જોહ્ન્સનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
નાથન એલિસ ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયો હતો. જેના કારણે સ્પેન્સર જોહ્ન્સનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરતા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે જાહેરાત કરી કે જોહ્ન્સન 21-22 એપ્રિલની આસપાસ ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જોડાશે. IPLમાં જોહ્ન્સનની આ ત્રીજી ફ્રેન્ચાઇઝ છે, જેને ટીમે ₹1.50 કરોડમાં ખરીદ્યો છે.
સ્પેન્સર જોહ્ન્સન છેલ્લા બે વર્ષથી પીઠની ઇજા સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે. IPLમાં જોડાતા પહેલા તેને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી મંજૂરીની જરૂર છે. તે છેલ્લે 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમતા જોવા મળ્યો હતો.
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ IPLમાં સ્પેન્સર જોહ્ન્સનની ત્રીજી ટીમ હશે. 2025માં જોહ્ન્સન કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો ભાગ હતો, જ્યારે તે પહેલાં 2024માં તે ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમ્યો હતો. ટીમે તેને હરાજીમાં 10 કરોડની કિંમતે ખરીદ્યો હતો.
જોકે તેણે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું નથી, પરંતુ CSKને તેની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રહેશે. તેણે રમેલી 9 મેચોમાં, તેણે 10થી વધુના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે અને ફક્ત 5 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો છે.
Trending Photos