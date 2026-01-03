ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે, ઘટી જશે ઠંડી! હવામાન વિભાગની આગાહી
Weather Forecast Today : રાજ્યમાં 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન સામાન્યથી ઉંચુ તાપમાન નોંધાઈ રહ્યું છે. 3 જાન્યુઆરીથી તાપમાન ક્રમશ: વધતા ઠંડીનું જોર ઘટશે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે.
ગુજરાતમાં એકાએક ઘટી જશે ઠંડી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે. દાસે કહ્યું કે, 24 કલાક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. આવતીકાલથી લઘુતમ તાપમાન માં 2 થી 4 ડિગ્રી ઘટશે. આવતી કાલથી ઠંડીમાં આંશિક વધારો જોવા મળશે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. પવનની દિશા ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યાં છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે, ગુજરાતમા 4 જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે બરફવર્ષા થશે અને પવનના તોફાનો આવશે. ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેરના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડી આવી શકે છે. 4 જાન્યુઆરી બાદ નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે ઠંડી લાવશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડા પવનો હાડ ધ્રુજાવશે.
ગુજરાતના આ જિલ્લાઓ પર કાતિલ ઠંડીનું મોજુ ફરી વળશે
આગાહીકારના અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, જૂનાગઢ, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. કચ્છના નલિયામાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. નલિયામાં ઠંડી 10 ડિગ્રીથી નીચે જઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની ઉત્તરાયણ વિશે આગાહી
અબાલાલ પટેલે ગુજરાતીઓના ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ ઉત્તરાયણ વિશે કહ્યું કે, ઉત્તરાયણમાં પવન સાનુકુળ રહેશે. ઉત્તરાયણના દિવસે સવારે 5 થી 6 કિમી પ્રતિ ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર જતાં પવન ફૂંકાશે અને બપોર બાદ પણ પવન ફૂંકાશે. પરંતું 18 થી 21 જાન્યુઆરી પશ્ચિમિ વિક્ષેપ આવશે, જેનાથી ફરીથી ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે. આ દિવસોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જઈ શકે છે. 24 જાન્યુઆરી ઠંડીનો ચમકારો વધશે.
