ઠંડીની આગાહી અંગે મોટું કન્ફ્યુઝન : સમય કરતા 20 દિવસ મોડો પડ્યો શિયાળો, આવું કેમ થયું?
Coldwave Alert : ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાને પગલે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કાતિલ ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતની સૌથી નજીક આવેલા માઉન્ટ આબુમાં હાલ તાપમાનનો પારો ગગડીને 7 ડિગ્રી થયો છે. ત્યારે કડકડતી ઠંડીમાં ચાની ચૂસ્કી લેવા માટે વહેલી સવારે લારી પર લોકોની ભીડ જામી છે. કડકડતી ઠંડી વચ્ચે ચાની મજા માણતા લોકો નજરે પડી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આવનારા દિવસોમાં તાપમાન માઈનસમાં જાય તો નવાઈ નહીં.
ઠંડીનું સ્વરૂપ બદલાયું
ગુજરાતમાં આ વર્ષે ઠંડીની મોસમનું સ્વરૂપ બદલાયું છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, અરબી સમુદ્ર પર વધતું નીચા દબાણ અને કમોસમી વરસાદના કારણે શિયાળાનો સમયગાળો ટૂંકાઈ ગયો છે. ગુજરાતમાં આ વર્ષે કડકડતી ઠંડીનો સમયગાળો ઘટીને માત્ર ૩૦ દિવસનો થઈ જશે. અરબી સમુદ્રમાં નીચા દબાણનું વધતું નિર્માણ, અકાળે વરસાદ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે શિયાળાની મોસમ ટૂંકાઈ છે.
ઠંડીની અવધિમાં મોટો ઘટાડો
સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની શરૂઆતથી જ ઠંડીની અનુભૂતિ થવા લાગતી અને તે જાન્યુઆરીના અંત સુધી એટલે કે લગભગ ૯૦ દિવસ સુધી રહેતી. પરંતુ આ વર્ષે ગંભીર ઠંડીનો સમયગાળો ઘટીને માત્ર ૩૦ દિવસનો થઈ ગયો છે. સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની શરૂઆતથી શિયાળો બેસી જતો. પરંતુ આ વર્ષે ૨૦ દિવસનો વિલંબ થયો છે. અગાઉ 90 દિવસ સુધી અનુભવાતી તીવ્ર ઠંડી હવે માત્ર મધ્ય ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી એટલે કે 30 દિવસ માટે જ રહેશે.
શિયાળો મોડો
ઉત્તર ભારતમાં પણ 5 નવેમ્બરથી ઠંડીની યુનિફોર્મ શરૂ થઈ જતી, પણ આ વખતે શિયાળો ૨૦ દિવસ મોડો પડ્યો છે.
હવે ક્યારે ઠંડી
તીવ્ર ઠંડીનો સમયગાળો હવે માત્ર મધ્ય ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી જ રહેશે. નવેમ્બરના અંત સુધીમાં કડકડતી ઠંડી બેસી જવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતનો આ વર્ષનો શિયાળો શું કહે છે
હાલમાં જ આવેલ બે ચક્રવાતની અસરને કારણે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. જેનાથી શિયાળાની શરૂઆતમાં અસર થઈ. કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર કરતાં ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં વધુ ઠંડી રહેશે. જોકે નલિયા જેવા સ્થળોએ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળશે. ગુજરાતમાં શિયાળાની મોસમમાં આશ્ચર્યજનક ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાતોએ આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને મુખ્ય પરિબળ ગણાવ્યું છે. જોકે, મધ્ય જાન્યુઆરીથી તાપમાનમાં વધારો થતો જોવા મળશે. આ પરિસ્થિતિમાં શિયાળો મોડો શરૂ થાય છે અને વહેલો પૂરો થાય છે.
