/દરિયામાંથી આવી રહ્યું છે મોટું સંકટ, ડુંગળીની છાલની જેમ પેટાળમાં છોલાઈ રહી છે પૃથ્વી

Earth peeling continents : પૃથ્વી પોતાના મહાદ્વીપોની નીચેથી ધીરે ધીરે છોલાઈ રહી છે. છોલાવાને નીકળતા પદાર્થ પૃથ્વીના બીજા લેયર સુધી પહોંચી ગયા છે. હવે સ્થિતિ એવી બની છે કે, વર્ષો સુધી આ ક્રિયા થવાથી જ્વાળામુખી દ્વીપોમાં વિસ્ફોટ થઈ રહ્યાં છે. ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોને ટેન્શન થઈ રહ્યું છે કે, શું તમામ મહાદ્વીપ આ જ રીતે એક દિવસે ડુંગળીની જેમ છોલાઈ જશે.
આપણી ધરતીની અંદર તરફથી મહાદ્વીપો છોલાઈ રહ્યાં છે. એટલે નીચા હિસ્સાના ડુંગળીની જેમ એક એક પરત ખૂલી રહી છે. આ પ્રોસેથી નીકળતા પદાર્થ સમુદ્રના નીચેવાળા મેન્ટલમા પ્રવેશી રહ્યાં છે. એટલે કે, પૃથ્વીના બીજા લેયરમાં જઈ રહ્યાં છે. આ સામગ્રીને કારણે સમુદ્રની વચ્ચે બનેલા જ્વાળામુખી ટાપુઓમાં વારંવાર વિસ્ફોટ થઈ રહ્યા છે.
સાઉથથેમ્પટન યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ આ ચોંકાવનારુ સત્ય શોધી કાઢ્યું છે. આ રિસર્ચ નેચર જિયોસાયન્સ જનરલમાં પ્રકાશિત થયું છે. રિસર્ચ કરનારાઓનું કહેવું છે કે, મહાદ્વીપ માત્ર ઉપરથી નથી તૂટી રહ્યા, પરંતું નીચાના ભાગથી છોલાઈને મેન્ટલમાં જઈ રહ્યાં છે. આ સામગ્રી લાખો વર્ષો સુધી જ્વાળામુખીના ગતિવિધિઓને સંચાલિત કરે છે. સમુદ્રની વચ્ચે બનેલા અનેક દ્વીપો જેમ કે, ક્રિસમસ આઈલેન્ડમાં એવા કેમિકલ છે, જે સામન્ય રીતે મહાદ્વીપોમાં હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ ચોંકી રહ્યા છે કે, મહાદ્વીપથી આટલી દૂર સમુદ્રની વચ્ચે આ વસ્તુ કેવી રીતે આવી. હવે આ નવા રિસર્ચનો વિષય છે.
વૈજ્ઞાનિકોએ ગોંડવાના મહાદ્વીપ તૂટ્યા બાદ હિન્દ મહાસાગરમાં થયેલા જ્વાળામુખી ગતિવિધિઓનો અભ્યાસ કર્યો. જ્યારે ગોંડવાના તૂટ્યું તો મહાદ્વીપના નીચેથી મોટી માત્રામાં સામગ્રીઓ છોલાઈને સમુદ્રમાં જતી રહીય આ કારણે ભારતીય મહાસાગરના સીમાઉન્ટ વિસ્તારમાં સતત જ્વાળામુખી ફાટી રહ્યા છે. સમયની સાથે તેનો પ્રભાવ ઓછો થતો ગયો છે, પરંતુ આજે પણ તેમાં કેમિકલની હાજરી જોવા મળી છે.
પહેલા વૈજ્ઞાનિકો માનતા હતા કે, સમુદ્રી જ્વાળામુખી ટેક્ટોનિક પ્લેટ્સના ઘસાવાથી ઊંડા મેટલ પ્લ્યૂમ બને છે. પરંતું નવી શોધ બતાવે છે કે, મહાદ્વીપોની નીચેથી છોલાનારા સામગ્રીઓને કારણે આવું થાય છે. તેનાથી જૂની થિયરીને પણ પડકાર ફેંકાયો છે. આ અભ્યાસના મુખ્ય લેખક પ્રોફેસર થોમસ ગર્નનનું કહેવુ છે કે, અમે દાયકાઓથી જાણીએ છીએ કે, મેંટલમાં મહાદ્વીપીય સામગ્રી છે, પરંતું હવે અમને માલૂમ પડ્યુ છે કે તે કેવી રીતે પહોંચી રહી છે.