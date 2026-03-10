આજે સોના ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો, ₹2.78 લાખને વટાવી ગયો ચાંદીનો ભાવ, જાણો સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ
Today Gold Silver Price: MCX પર ચાંદીના ભાવ 4.2% વધીને ₹2,78,339 પ્રતિ કિલો થયા, જ્યારે સોનાના ભાવ લગભગ 1 ટકા વધારો પ્રતિ 10 ગ્રામે થયો છે.
Today Gold Silver Price: આજે, મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. MCX પર ચાંદીના ભાવ 4.2% વધીને 278,339 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે, જ્યારે સોનાના ભાવ લગભગ 1 ટકા વધીને 161,791 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે.
આ દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર ચાંદી 3 ટકા વધીને 89.60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ છે, જ્યારે હાજર સોનાનો ભાવ 0.8 ટકા વધીને 5,179.52 રૂપિયા પ્રતિ ઔંસ થયો છે. અન્ય કિંમતી ધાતુઓમાં, પ્લેટિનમ 1.2 ટકા વધીને અને પેલેડિયમ 0.2 ટકા વધીને ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ બંને ધાતુઓના ભાવમાં સુધારો થયો છે કે તેઓ માને છે કે સંઘર્ષ મોટાભાગે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. બીજી તરફ, યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સ 99.42 પર મજબૂત થયો કારણ કે ઈરાન સાથેના તણાવમાં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી અને ઊર્જાના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહે છે. આનાથી અન્ય ચલણો ધરાવતા રોકાણકારો માટે ડોલર-ટ્રેડેડ કોમોડિટીઝ વધુ મોંઘી બને છે. મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધ્યા પછી ધાતુના ભાવ દબાણ હેઠળ છે, કારણ કે વધતી જતી ઊર્જા કિંમતોએ ફુગાવાનો ભય વધાર્યો છે.
એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, રોકાણકારોની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે કે ફેડરલ રિઝર્વ અને અન્ય કેન્દ્રીય બેંકો લાંબા સમય સુધી વ્યાજ દરો ઉંચા રાખી શકે છે અથવા તેમાં વધુ વધારો કરી શકે છે, જેનાથી વ્યાજ ન આપતી કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ આવશે. વધુમાં, આ ધાતુઓ, સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે, વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારોમાં ઘટાડા વચ્ચે રોકાણકારો માટે તરલતાનો સ્ત્રોત રહે છે.
રિદ્ધિસિદ્ધિ બુલિયન લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પૃથ્વીરાજ કોઠારી માને છે કે સોનું અને ચાંદી બંને મજબૂત તેજીના વલણમાં છે. તેમનું માનવું છે કે ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતા, વધતું વૈશ્વિક દેવું અને હળવા નાણાકીય નીતિની અપેક્ષાઓ આ વલણોને ટેકો આપી રહી છે.
કોઠારીએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી સોનું 5,200 ડોલર ના સ્તરથી ઉપર રહેશે, ત્યાં સુધી તે નજીકના ભવિષ્યમાં 5,450 ડોલરથી 5,600 ડોલર તરફ આગળ વધી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ચાંદી નાણાકીય અને ઔદ્યોગિક બંને પરિબળોને કારણે મજબૂત થઈ રહી છે અને એકવાર તે 90 ડોલરથી ઉપર રહે, તો તે 100 ડોલરથી 105 ડોલરના લેવલ તરફ આગળ વધી શકે છે.
એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આરના મતે, સોના માટે વ્યાપક તેજીનું માળખું અકબંધ રહેશે. જ્યાં સુધી સોનું 5,000 ડોલરના સપોર્ટ સ્તરથી ઉપર રહેશે, ત્યાં સુધી તેજીનું વલણ ચાલુ રહેશે. ચાંદી 82.90 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહી છે અને એકવાર તે 90 ડોલરથી 95ડોલરના લેવલથી ઉપર રહે પછી 100 ડોલરથી 110 ડોલરના સ્તર તરફ આગળ વધી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
Trending Photos