Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /બેંક સ્ટ્રાઈક વચ્ચે મોટા સમાચાર, રવિવારે પણ ચાલુ રહેશે બેંકો, જાણો સરકારે કેમ લીધો આ નિર્ણય

બેંક સ્ટ્રાઈક વચ્ચે મોટા સમાચાર, રવિવારે પણ ચાલુ રહેશે બેંકો, જાણો સરકારે કેમ લીધો આ નિર્ણય

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 23, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:32 PM IST

Banks Open on Sunday : UFBU દ્વારા 28થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી બેંક સ્ટ્રાઈક વચ્ચે નાણાં મંત્રાલયે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને ગ્રામીણ બેંકો રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ખુલ્લી રહેશે. 
 

1/6

Banks Open on Sunday : જો તમારે પણ બેંક સંબંધિત કોઈ કામકાજ છે, તો આ સમાચાર તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. સરકારે આ રવિવારે એટલે કે, 27 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બેંકો ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.   

2/6

યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 3 દિવસની દેશવ્યાપી બેંક સ્ટ્રાઈકનું એલાન કર્યું છે. ત્યારે સામાન્ય જનતાને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે નાણાં મંત્રાલયે રવિવારે બેંકો ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.   

3/6

ત્રણ દિવસની બેંક સ્ટ્રાઈક પહેલાં ચોથો શનિવાર અને રવિવારની રજાઓ હતી. જો રવિવારે પણ બેંકો બંધ રાખવામાં આવે તો બેંકોનું કામકાજ સતત 5 દિવસ (26 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર) સુધી સંપૂર્ણપણે ઠપ રહે. આટલા લાંબા સમય સુધી બેંકો બંધ રહેવાથી ઘણા કામ અટકી પડે.

4/6

આ સમસ્યાને ટાળવા અને ગ્રાહકોની સુવિધા માટે નાણાં મંત્રાલયે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની મંજૂરી બાદ રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેંકોને સંપૂર્ણપણે કાર્યરત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.  

5/6

નાણા મંત્રાલય અને RBI દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, SBI, PNB અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો ખુલ્લી રહેશે.  

6/6

પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો (RRBs) પણ ખુલ્લી રહેશે. બેંકની તમામ શાખાઓ, કચેરીઓ, ATM-સંલગ્ન શાખાઓ અને કરન્સી ચેસ્ટ રવિવારે પણ સામાન્ય દિવસોની જેમ જ કાર્યરત રહેશે.  

TAGS:
Banks Open
Banks Open On Sunday

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર મહિલાઓને જ નહીં, પુરુષોને પણ થઈ શકે છે બ્રેસ્ટ કેન્સર! જાણો લક્ષણો
2
3
4
5