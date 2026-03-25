કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, આજે થશે DAની જાહેરાત! પગારમાં કેટલો થશે વધારો ?

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, આજે થશે DAની જાહેરાત! પગારમાં કેટલો થશે વધારો ?

DA Hike: લગભગ 1.2 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આ જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે તેઓ 8મા પગાર પંચ વિશે પણ આશાવાદી છે. કર્મચારીઓને આશા છે કે DAમાં વધારો જલ્દી થાય ત્યારે જોવાનું રહેશે કે કેટલો વધારો કરવામાં આવે છે અને કર્મચારીઓને ક્યારે સારા સમાચાર મળી શકે છે.
 

Updated:Mar 25, 2026, 01:50 PM IST

1/6
image

DA Hike: આજનો દિવસ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વપૂર્ણ દિવસ માનવામાં આવે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કેબિનેટની બેઠકમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. લગભગ 1.2 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આ જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે તેઓ 8મા પગાર પંચ વિશે પણ આશાવાદી છે.  

2/6
image

હકીકતમાં, જાન્યુઆરી-જૂન 2026 માટે DA વધારવાનો આ યોગ્ય સમય માનવામાં આવે છે. દર વર્ષે, સરકારે માર્ચની આસપાસ જાન્યુઆરી DAમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. ગયા વર્ષે, આ જાહેરાત 28 માર્ચ 2025 અને 12 માર્ચ 2024ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આમ, માર્ચમાં છેલ્લી કેબિનેટ બેઠકને કારણે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ દિવસ માનવામાં આવે છે, અને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે સરકાર આજે તેને મંજૂરી આપી શકે છે.  

3/6
image

એવું માનવામાં આવે છે કે આ વખતે DAમાં 2 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. આનાથી DA 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થશે. આ વધારાનો સીધો પ્રભાવ કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનરોના પેન્શન પર પડશે. DAની ગણતરી લેબર બ્યુરોના CPI-IW (ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક)ના આધારે કરવામાં આવે છે. ડિસેમ્બર 2025 માટેનો સૂચકાંક 148.2 હતો, જે આશરે 60.34 ટકાના DAમાં અનુવાદ કરે છે, પરંતુ દશાંશ બિંદુ દૂર કર્યા પછી, તે 60 ટકા પર લાગુ થાય છે.  

4/6
image

સરકાર DA નક્કી કરવા માટે એક નિશ્ચિત સૂત્રનું પાલન કરે છે. આ સૂત્ર પાછલા 12 મહિના માટે CPI-IWની સરેરાશ લે છે, જે ફુગાવામાં વધારો દર્શાવે છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આવક પર ફુગાવાની અસર ઘટાડવા માટે આ આધાર પર DA વધારવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DAમાં વર્ષમાં બે વાર સુધારો કરવામાં આવે છે.  

5/6
image

આ વધારો કર્મચારીઓને રાહત આપે છે, કારણ કે તે તેમના હાથમાં રહેલા પગારમાં વધારો કરે છે અને પેન્શનરોને વધુ DR પ્રદાન કરે છે. વધતી જતી ફુગાવા વચ્ચે, આ વધારાના પૈસા ઘરના ખર્ચનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરે છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, જો આજે કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે છે, તો આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે, અને કર્મચારીઓને જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીનો બાકી પગાર મળશે, જોકે નવો પગાર એપ્રિલમાં પ્રતિબિંબિત થશે.

6/6
image

આ દરમિયાન, કર્મચારી સંગઠનો 8મા પગાર પંચ હેઠળ DA ફોર્મ્યુલામાં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે વર્તમાન ફોર્મ્યુલા વર્તમાન ફુગાવાને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબિંબિત કરતું નથી અને તેને અપડેટ કરવું જોઈએ. DAને મૂળ પગાર સાથે મર્જ કરવાની અને વધુ પારદર્શક સિસ્ટમ લાગુ કરવાની પણ માંગણીઓ છે. હવે બધાની નજર આજની કેબિનેટ બેઠક પર છે, જ્યાં આ મોટો નિર્ણય અપેક્ષિત છે.

DA Hike UpdateGujarati NewsBusiness NewsCentral EmployeesDASalary increasemodi government

Trending Photos