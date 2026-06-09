Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ભૂક્કા કાઢી નાંખશે મેઘો! ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીના એંધાણ, જાણો અંબાલાલની નક્ષત્ર વાઈઝ આગાહી

ભૂક્કા કાઢી નાંખશે મેઘો! ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીના એંધાણ, જાણો અંબાલાલની નક્ષત્ર વાઈઝ આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:40 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં હાલ અકળાવનારી ગરમી અને અસહ્ય ભેજનું સામ્રાજ્ય છે, પરંતુ હવે આ કાળઝાળ ગરમીમાંથી મુક્તિ મળવાના દિવસો નજીક આવી ગયા છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને વિધિવત ચોમાસાને લઈને મહત્વની આગાહીઓ કરવામાં આવી છે.

8 થી 14 જૂન: દરિયામાં હલચલ અને લો પ્રેશરની શક્યતા1/5

8 થી 14 જૂન: દરિયામાં હલચલ અને લો પ્રેશરની શક્યતા

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 8 થી 14 જૂન દરમિયાન અરબ સાગરમાં પવનોની દિશા બદલાશે અને દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન અરબ સાગરમાં લો પ્રેશર (સિસ્ટમ) બનવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, જે ચોમાસાને આગળ વધારવામાં મદદ કરશે. 12 જૂન સુધીમાં ચોમાસું કેરળથી આગળ વધીને કર્ણાટક અને મુંબઈના ભાગો સુધી પહોંચી જશે.

જૂન મહિનામાં ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?2/5

જૂન મહિનામાં ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?

અંબાલાલ પટેલે જૂન મહિનાના અલગ-અલગ નક્ષત્રો અને તારીખો પ્રમાણે વરસાદની વિગતવાર વિગતો આપી છે. 14 થી 16 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકિનારાના ભાગો, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે. 16 થી 18 જૂને મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ કેટલાક ભાગોમાં સારો એવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 18 થી 20 જૂને ચોમાસું વધુ વેગ પકડશે અને ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 22 જૂનથી આદ્રા નક્ષત્ર બેસતા જ ફરી વરસાદી માહોલ જામશે. 23 થી 26 જૂને ભારે પવન અને વાવાઝોડા જેવા માહોલ સાથે વરસાદ ત્રાટકી શકે છે. 29 જૂનથી 7 જુલાઈ દરમિયાન જૂનના અંત સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે, જ્યારે 7 જુલાઈ સુધીમાં ગુજરાતના મહત્તમ વિસ્તારોમાં ચોમાસું જામી જશે.

હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગામી દિવસોની આગાહી3/5

હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગામી દિવસોની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. આગામી સમયમાં 15 થી 25 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 12 થી 17 જૂન દરમિયાન ફરીથી વરસાદી રાઉન્ડ આવવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.

તાપમાનનો પારો: હાલ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત4/5

તાપમાનનો પારો: હાલ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત

ચોમાસાના આગમન પહેલાં ગુજરાતના લોકોને હજુ થોડા દિવસ ગરમી સહન કરવી પડશે. 21 જૂન સુધી સૂર્યની ક્રાંતિ વધવાના કારણે વાતાવરણમાં ભારે અકળામણ, કાળઝાળ ગરમી અને ભેજનું પ્રમાણ વધારે રહેશે. 13 જૂન સુધી રાજ્યમાં સરેરાશ તાપમાન 41 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાઈ શકે છે. 

5/5

હાલમાં અમદાવાદમાં તાપમાન 41.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે, જ્યારે ભાવનગર રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. ગુજરાતવાસીઓ માટે આગામી થોડા દિવસો ગરમી અને ભેજવાળા રહેશે, પરંતુ 14 જૂન પછી વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને જૂનના અંત સુધીમાં મેઘરાજા સમગ્ર ગુજરાતને ધમરોળશે તેવા સ્પષ્ટ સંકેતો મળી રહ્યા છે.  

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
Political
prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું છે કલમ 301, જેના આડમાં ટ્રમ્પ ભારત સાથે કરવા માંગે છે ટ્રેડ ડિલ? જાણો
India US trade Deal14 min ago
2
gold48 min ago
3
religious place52 min ago
4
Surat Fake Demolition1 hr ago
5
MARUTI SUZUKI1 hr ago