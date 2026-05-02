દેશના 11 આગાહીકારોની ચોમાસા પર મોટી આગાહી: ગુજરાતનું ચોમાસું કેવું જશે અને વાવણીના ત્રણ સુવર્ણ તબક્કાની આખી તારીખ
Gujarat Monsoon 2026 Prediction સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેશે તેવી રાજકોટની વર્ષા વિજ્ઞાન બેઠકમાં નિષ્ણાતોએ આગાહી કરી છે. નિષ્ણાતોએ કહ્યું કે, આ વર્ષે અંદાજિત 40થી 50 ઈંચ જેટલા વરસાદ પડી શકે છે. આ વર્ષે વાવણી માટે ત્રણ સુવર્ણ તબક્કા રહેશે. 15 જૂન, 21 જૂન અને 3 જુલાઈએ કરી શકાશે. હાલ ગુજરાત પર કોઈ વિનાશક વાવાઝોડાનું જોખમ દેખાતું નથી. આ વર્ષે મેઘરાજા ગુજરાત પર મન મૂકીને વરસે તેવી સંભાવના છે.
ચોમાસા માટે ખુશીના સમાચાર
ગુજરાતમાં સૂર્યદેવતા કાળઝાળ ગરમી વરસાવી રહ્યા છે, ત્યારે ગરમીના આ પ્રકોપ વચ્ચે સૌ કોઈની નજર આકાશ તરફ ટકેલી છે કે મેઘરાજા ક્યારે પધારશે? ખેડૂતો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમની માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજકોટમાં જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત વર્ષા વિજ્ઞાન બેઠકમાં નિષ્ણાતોએ આ વર્ષના ચોમાસા અંગે ખૂબ જ આશાસ્પદ આગાહી કરી છે. આ વર્ષે મેઘરાજા ગુજરાત પર મન મૂકીને વરસે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે.
દેશભરના 11 આગાહીકારોએ કરી ચોમાસાની આગાહી
રાજકોટમાં દેશભરના 11 જેટલા વર્ષા વિજ્ઞાનના માંધાતાઓ એકઠા થયા હતા અને આગામી ચોમાસાની આગાહી પર મંથન કર્યું હતું. નિષ્ણાતોના મતે, આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું માત્ર સારું જ નહીં, પણ ''સંતુલિત'' રહેશે. એટલે કે, અતિવૃષ્ટિ કે કોરા દુકાળનો ભય ઓછો છે. અંદાજ મુજબ ગુજરાતમાં આ વર્ષે 40 થી 50 ઇંચ જેટલો સરેરાશ વરસાદ વરસી શકે છે. આ આગાહી એ વિસ્તારો માટે સંજીવની સમાન છે, જેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પાણીની તંગી સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે.
આ તારીખોએ ખેડૂતો વાવણી કરી શકે છે
રાજકોટની જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટના પ્રમઉખ મનસુખ સુવાગીયાએ કહ્યું કે, ખેડૂતો માટે સૌથી મૂંઝવતો પ્રશ્ન વાવણીનો હોય છે. આ બેઠકમાં નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને અંધારામાં રાખવાને બદલે ચોક્કસ તારીખોનું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. વર્ષા વિજ્ઞાનીઓના મતે, વાવણી માટે ત્રણ સુવર્ણ તબક્કા રહેશે. 15 જૂન, 21 જૂન અને 3 જુલાઈ. જો આ સમયગાળામાં વાવણી કરવામાં આવે તો જમીનમાં રહેલો ભેજ પાક માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. વધુ એક રાહતના સમાચાર એ છે કે, આ વર્ષે ગુજરાત પર કોઈ વિનાશક વાવાઝોડાનું જોખમ દેખાતું નથી. આકાશમાંથી આફત નહીં, પણ માત્ર કાચું સોનું વરસશે તેવા સંકેતો મળ્યા છે.
ચોમાસાની ઈનિંગ ક્યાં સુધી ચાલશે
નિષ્ણાતોએ ચોમાસાની ઇનિંગ ક્યાં સુધી ચાલશે તેની પણ વિગત આપી છે. અંદાજ મુજબ 15 ઓક્ટોબરની આસપાસ મેઘરાજા વિદાય લેશે. જેનો અર્થ છે કે પાકને પૂરતો સમય અને પાણી મળી રહેશે. જોકે, કુદરત સામે કોઈનું જોર ચાલતું નથી, પણ હાલના સંજોગો જોતા ખેડૂતપુત્રોના ચહેરા પર સ્મિત રેલાય તેવી સ્થિતિ ચોક્કસ સર્જાઈ છે.
