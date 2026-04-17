અરબપતિઓના લિસ્ટમાં મોટી ઉથલપાથલ! એશિયામાં સૌથી અમીર બનવાની હોડમાં એક ગુજરાતીએ બીજા ગુજરાતીને પછાડ્યો

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઅરબપતિઓના લિસ્ટમાં મોટી ઉથલપાથલ! એશિયામાં સૌથી અમીર બનવાની હોડમાં એક ગુજરાતીએ બીજા ગુજરાતીને પછાડ્યો

Gautam Adani Becomes Asia's Richest Person : રિલાયન્સ કંપનીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી પાસેથી અદાણ ગ્રુપની ગૌતમ અદાણીએ એશિયા અને ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિનો તાજ છીનવી લીધો છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર ઈન્ડેક્સ અનુસાર, ગુરુવારે ગૌતમ અદાણી પર ડોલરનો વરસાદ થયો. તેમની સંપત્તિ 3.56 અરબ ડોલર વધીને 92.6 અરબ ડોલર પર પહોંચી ગઈ છે. જ્યારે કે, મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થ અદાણીથી ઓછી થઈને 90.8 અરબ ડોલર થઈ. હવે અદાણી દુનિયાના અમીરોના લિસ્ટમાં 19 મા સ્થાન પર પહોંચી ગયા છે. તો અંબાણી 20 મા સ્થાન પર છે.
 

Updated:Apr 17, 2026, 11:23 AM IST

અદાણીની નેટવર્થમાં 3.56 અરબ ડોલરની તેજી આવી

1/4
image

ગુરુવારે ભારતીય શેર બજારમાં મામૂલી ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 123 અંક ઘટીને બંધ થયો હતો. પરંતુ અદાણી ગ્રુપના શેરમાં તેજી આવી હતી. અદાણીની નેટવર્થમાં 3.56 અરબ ડોલરની તેજી આવી હતી. તો અંબાણીની નેટવર્થમાં 76.7 મિલિયન ડોલરનો વધારો થયો. રિલાયન્સના શેર લગભગ સપાટ થઈને બંધ થયા હતા. આ સાથે અંબાણી એશિયામાં બીજા અને દુનયાના 20 મા નંબરના ધનિક વ્યક્તિ છે. 

અદાણીએ અંબાણીને કેવી રીતે પછાડ્યા

2/4
image

અદાણી અને અંબાણીની નેટવર્થનો મોટો હિસ્સો તેમની કંપનીઓના શેરમાંથી આવે છે. ગુરુવારે અદાણી ગ્રુપના શેર ઉછાળ સાથે બંધ થયા હતા. તેની અસર અદાણીની નેટવર્થ પર પડી છે. અદાણી ગ્રુપના શેરમાં અદાણી પોર્ટસ 2.20 ઉછળ્યો, અદાણી ગ્રીનમાં 2.44 ટકાની તેજી રહી. અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ 3.06 ટકા, અદાણી એનર્જિ 4.86 ટકા, અદાણી પાવર 5.48 ટકા ઉછળ્યો હતો. આ રીતે અદાણી ગ્રુપના અન્ય શેર પણ વધારાની સાથે બંધ થયા હતા. જ્યારે કે, અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં 0.13 ટકાનો માલૂમી વધારો થયો હતો. ગુરુવારે અંબાણીની સંપત્તિમાં માત્ર 76.7 મિલિયન ડોલરનો વધારો થયો હતો. તો અદાણીની સંપત્તિમાં 3.56 અરબ ડોલરનો વધારો થયો છે. અદાણી ગ્રુપની કુલ નેટવર્થ હવે અંબાણી કરતા વધી ગઈ છે.    

અરબપતિઓના લિસ્ટમાં મોટી ઉથલપાથલ થઈ

3/4
image

બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર ઈન્ડેક્સના ટોપ-10 અરબપતિઓના લિસ્ટમાં હવે કુલ 6 લોકો 200 અરબ ડોલરના ક્લબમાં સામેલ થયા છે. લૈરી એલિસનની સંપત્તિમાં ગુરુવારે ભારે વધારો થયો. તેમની નેટવર્થ 8.46 અરબ ડોલર ઉછળી છે. તો આ ક્લબમાં સૌથી ટોચ પર અને દુનિયાના સૌથી અમીર એલન મસ્ક છે. તેના બાદ લૈરી પેજ, જેફ બેજોઝ, સર્ગી બ્રિન, માર્ક ઝુકરબર્ગ અને લૈરી એલિસન છે.

કોણે કોણે ગુમાવી પોતાની મિલકત

4/4
image

આ વર્ષ દુનિયાના ટોપ 20 અમીરોમાં સામેલ 7 લોકોના નેટવર્થમાં ઘટાડો આવ્યો છે. ફ્રાન્સીસી બિઝનેસમેન બર્નાર્ડ આરનોલ્ડે સૌથી વધુ 44 અરબ ડોલર ગુમાવ્યા છે. આ લિસ્ટમાં આરનોલ્ટ ઉપરાંત સ્ટીવ બાલમર, ઓરેકલના ફાઉન્ડર લૈરી એલિસન, માઈક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સ, જાણીતા ઈન્વેસ્ટર વોરેન બફેટ, સ્પેનના દિગ્ગજ એમેનિશિયો ઓર્ટેગા અને મુકેશ અંબાણી સામેલ છે. 

gauram adaniMukesh AmbajiRelianceAdani Groupમુકેશ અંબાણીગૌતમ અદાણી

Trending Photos