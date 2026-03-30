સૌથી મોટા બાયોગેસ પ્લાન્ટ પર 10 હજાર માણસોનું રોજનું રસોડું! ગુજરાતના સતાધાર ધામમાં ઉર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતાનું નવું ઉદાહરણ

Biggest Biogas Plant At Junagadh Satadhar Dham : જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ સતાધાર ધામમાં ગુજરાતનો સૌથી મોટી ક્ષમતા ધરાવતો બાયોગેસ પ્લાન્ટ કાર્યરત થયો છે. આ બાયોગેટ થકી રોજના અહીં આવતા 10 હજાર લોકોનું ભોજન બનશે. સતાધારના અન્નક્ષેત્રમાં દરરોજ સરેરાશ 10 હજાર યાત્રાળુઓનું ભોજન હવે સંપૂર્ણપણે બાયોગેસ પર તૈયાર કરવામાં આવે છે.

Updated:Mar 30, 2026, 08:42 AM IST

છાણનો મહત્તમ ઉપયોગ:

આ વિશાળ રસોડું ચલાવવા માટે દરરોજ 1,000 ગાયોના આશરે 8,000 કિલો છાણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વધતી ક્ષમતા: 

હાલમાં 85 ઘનમીટરની ક્ષમતા ધરાવતા 4 પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જ્યારે વધુ 2 નવા પ્લાન્ટ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા ગતિમાં છે.

ઇંધણની મોટી બચત: 

બાયોગેસના ઉપયોગથી દૈનિક 900 કિલો લાકડા અથવા 10 થી 15 ગેસ સિલિન્ડરની બચત થઈ રહી છે.

ખેતીમાં ફાયદો: 

ગેસ ઉત્પાદન બાદ વધતી 'સ્લરી'નો ઉપયોગ સંસ્થાની ખેતીમાં કુદરતી ખાતર (નાઈટ્રોજનયુક્ત) તરીકે કરવામાં આવે છે.

રાજ્યવ્યાપી વિસ્તાર: 

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતની 193 સંસ્થાઓમાં બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થપાયા છે, જેની કુલ ક્ષમતા 13,955 ઘનમીટર છે. GEDA દ્વારા બિનનફાકીય સંસ્થાઓને પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે કુલ ખર્ચના 75% સુધીની મોટી સબસિડી આપવામાં આવે છે. વર્ષ 2026-27 માટે ₹12 કરોડના બજેટ સાથે વધુ 60 નવા સંસ્થાકીય બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.

પર્યાવરણ રક્ષણ: 

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સંસ્થાઓને ઉર્જામાં સ્વાવલંબી બનાવી પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો અને ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

