Expert Advice: 40 વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો, શું સોનું સસ્તું થશે? જાણો એક્સપર્ટે ખરીદી પર શું કહ્યું
Expert Advice On Buying Gold: સોનાના ભાવમાં તાજેતરમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે 40 વર્ષમાં સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો છે. મજબૂત ડોલર, વધતા વ્યાજ દરો અને વૈશ્વિક તણાવ આના મુખ્ય કારણો છે.
Expert Advice On Buying Gold: સોનાના ભાવ હાલમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા અનુભવી રહ્યા છે. "સેફ હેવન" ગણાતા, સોનાએ આ અઠવાડિયે 40 વર્ષમાં તેનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો નોંધાવ્યો છે. યુએસ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ છતાં, આ ઘટાડાએ રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે.
આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં 11 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જે 1983 પછીનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો છે. શુક્રવારે, સોનું લગભગ 3.1 ટકા ઘટીને 4,508 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયું, અને આ ઘટાડો સતત ઘણા દિવસો સુધી ચાલુ રહ્યો.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ મજબૂત યુએસ ડોલર અને વધતા વ્યાજ દર છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે અન્ય દેશોમાં રોકાણકારો માટે સોનું વધુ મોંઘુ બને છે, જેના કારણે તેની માંગ ઓછી થાય છે.
વધુમાં, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે ફુગાવાનું જોખમ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, રોકાણકારો સોનાને બદલે વૈકલ્પિક વિકલ્પોમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.
બીજું એક મોટું કારણ એ છે કે રોકાણકારોએ તાજેતરમાં ભારે પ્રોફિટ બુકિંગ કર્યું(ભાવ વધારો થાય ત્યારે વેચાણ) છે, જેના કારણે કિંમતો પર દબાણ આવ્યું છે. વધુમાં, ગોલ્ડ ETFમાંથી સતત બહાર નીકળતો પ્રવાહ નબળી માંગ દર્શાવે છે.
એક્સપર્ટના મતે, હાલ પૂરતું સોનાનું દબાણ રહી શકે છે. જો ભાવ 4,400 ડોલરથી નીચે આવે છે, તો ઘટાડો 3,800 ડોલરથી 4,000 ડોલર સુધી લંબાઈ શકે છે. જો કે, લાંબા ગાળે સોનાની સ્થિતિ હજુ પણ મજબૂત માનવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ઘટાડા પર ખરીદી કરવી એ સારી વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે.
રોકાણકારોએ ઉતાવળમાં વેચાણ ટાળવું જોઈએ અને ઘટાડા પર ધીમે ધીમે ખરીદી કરવી જોઈએ. વધુમાં, રોકાણકારોએ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ અને ડોલરની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવી જોઈએ. એકંદરે, હાલમાં ટૂંકા ગાળામાં સોનું નબળાઈ બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ લાંબા ગાળે તે રોકાણકારો માટે સલામત રોકાણ બની શકે છે.
Disclaimer: સોનામાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
