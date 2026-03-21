42 વર્ષ પછી સોનામાં સૌથી મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ આવી તળીએ... ખરીદવા પર શું કહે છે એક્સપર્ટ ? જાણો
Gold Silver Crash Reason: ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના યુદ્ધમાં કોઈ યુદ્ધવિરામ કરવા તૈયાર નથી. જેના કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર સૌથી વધુ નુકસાન ભોગવી રહ્યું છે. રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં હવે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
Gold Silver Crash Reason: ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો આજે 22મો દિવસ છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા આ યુદ્ધે વિશ્વભરના દેશોને હચમચાવી નાખ્યા છે, વિકાસશીલ દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને પાયમાલ કરી દીધી છે. સોના અને ચાંદીથી લઈને શેરબજાર સુધી, દરેક વસ્તુ પર અસર પડી છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે યુદ્ધ વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધે છે. આ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન થયું હતું. જો કે, ઈરાન યુદ્ધમાં આ સિદ્ધાંત સાચો પડ્યો નથી. 28 ફેબ્રુઆરીથી યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, સોના અને ચાંદીમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, સોનું પ્રતિ ઔંસ 4,500 ડોલરની નીચે આવી ગયું. આ 1983 પછીનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
બજારની આ ઉથલપાથલ વચ્ચે, જે લોકોએ પાછલા વર્ષના ઉછાળાને જોઈને સોનામાં રોકાણ કર્યું હતું તેઓ સૌથી વધુ ચિંતિત છે. જાન્યુઆરીમાં, સોનું અને ચાંદી બંને રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. જો કે, ત્યારથી બંનેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ટૂંકા ગાળાના રોકાણકાર આ ઘટાડા વચ્ચે પોતાની ધીરજ ગુમાવી રહ્યા છે. તે સોના અને ચાંદીના ફરીથી ઉછાળાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. નીચા ભાવે સોનું ખરીદનારા કેટલાક લોકો પણ તેના વધવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યા છે. શનિવારે તે $4,500 પ્રતિ ઔંસથી નીચે આવી ગયો. આ અઠવાડિયાનો સૌથી મોટો ઘટાડો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ સતત ઘટાડાને જોઈને, રોકાણકારો સોનાને સલામત આશ્રયસ્થાન માનતા ખચકાઈ રહ્યા છે. રોકાણકારોના ગભરાટને કારણે, આ અઠવાડિયે સોનામાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ચાંદી પણ યુદ્ધની અસરથી બચી શકી નહીં, એક જ દિવસમાં લગભગ 5 ટકા ઘટીને 70 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી નીચે આવી ગઈ. જાન્યુઆરીમાં, ચાંદી 119 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
ઈરાન યુદ્ધની અસર સોના અને ચાંદી બંને પર અનુભવાઈ રહી છે. બંને ધાતુઓમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં રેકોર્ડ વધારો જોવા મળ્યો છે. એક વર્ષમાં સોનામાં 80 ટકા અને ચાંદીમાં લગભગ 160 ટકા વળતર આપ્યું છે. 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચાંદી પ્રતિ કિલો 4.2 લાખ રૂપિયાની તેની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી ગઈ. તે જ સમયે, સોનું પણ 1.92 લાખ રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. જો કે, હવે તે ઘટીને 147,000 રૂપિયા થઈ ગયું છે. ચાંદી ઘટીને 2.32 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે.
યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ અને મધ્ય પૂર્વ કટોકટી વચ્ચે સોનાના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 50 ટકા વધીને પ્રતિ બેરલ 119 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા છે. પરિણામે, રોકાણકારોનું ધ્યાન સોનાથી ઉર્જા બજાર તરફ ગયું છે. વધતી જતી ફુગાવા અને વ્યાજ દરો સોનાના ભાવને પણ અસર કરે છે. જ્યારે ફુગાવો વધે છે, ત્યારે કેન્દ્રીય બેંકો વ્યાજ દરમાં વધારો કરે છે. વ્યાજ દરમાં ઘટાડો સોનાના ભાવને ટેકો આપે છે, જ્યારે વધતા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો થાય છે.
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો પણ યુએસ ડોલરના મજબૂત થવાને કારણે છે. જ્યારે પણ ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે રોકાણકારો સોના અને ચાંદીથી દૂર રહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જ્યારે ડોલર વધે છે, ત્યારે સોના અને ચાંદીની માંગ ઘટે છે.
સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડા અંગે, પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડિરેક્ટર મનોજ કુમાર જૈન કહે છે કે વર્તમાન ભાવમાં ઘટાડો યુદ્ધને કારણે છે. તેઓ SIP દ્વારા રોકાણ ચાલુ રાખવા અને એકમ રોકાણ ટાળવાની સલાહ આપે છે. તેઓ કહે છે કે સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો કામચલાઉ છે. યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી ઝડપી રિકવરી જોવા મળશે. જો કોઈએ ઓછી કિંમતે સોનું ખરીદ્યું હોય, તો તેઓ નફો બુક કરી શકે છે. જો કે, જો કોઈએ લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણને ધ્યાનમાં રાખીને રોકાણ કર્યું હોય, તો તેમણે રોકાણ ચાલુ રાખવું જોઈએ.
મનોજ કુમાર જૈન કહે છે કે આ સંપૂર્ણપણે ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધ પર નિર્ભર રહેશે. તેઓ કહે છે કે જો યુદ્ધ બીજા એક કે બે અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેશે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ 200 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી ઘટી શકે છે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે યુદ્ધ બંધ કરવું જરૂરી છે, નહીં તો તે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે ખતરનાક બની શકે છે. જો ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાનો સંકેત આપે છે, તો ભાવ ફરીથી વધી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
