બિહારને આજે પણ NDA પર વિશ્વાસ, મહાગઠબંધન કેમ ન જીતી શક્યું લોકોનો વિશ્વાસ? જાણો કારણો
Bihar Election Results 2025: બિહાર ચૂંટણીના પરિણામોનો ટ્રેન્ડ જેમ જેમ આગળ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ લોકો NDAની શાનદાર જીત અને મહાગઠબંધનની કારમી હાર પાછળના કારણો શોધવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે. જો તમે પણ આ પ્રશ્નો વિશે વિચારી રહ્યા છો. અમે તેના જવાબ આપીશું. અહીં આપણે જાણીશું કે, NDAની જીત પાછળના કારણો શું રહ્યા અને મહાગઠબંધનને ક્યાં કારણોસર હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
મતદારોમાં નીતિશકુમારની જોરદાર પકડ
'જંગલરાજ વાપસી'ની વાત લોકોને અસર કરી ગઈ
કટ્ટા સરકારની વાત કરીને ભાજપે લોકોને કરાવી જંગલરાજની યાદ
ભાજપ-JDUએ દરેક બેઠક જીતવા કર્યું માઈક્રો મેનેજમેન્ટ
ચૂંટણી પહેલા નીતિશ કુમારે "મહિલા રોજગાર યોજના" હેઠળ મહિલાઓના ખાતામાં 10,000 રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા. હવે એવું માનવામાં આવે છે કે તેની અસર માત્ર મતદાનમાં જ નહીં પરંતુ પરિણામોમાં પણ જોવા મળી રહી છે.
મુસ્લિમ મતદારોનું નીતિશ કુમારને જોરદાર સમર્થન મળ્યું છે.
BJP-JDU જાતીગત સમીકરણ સાધવામાં સફળ રહ્યું છે.
અલગ અલગ યોજના-કામગીરીના કારણે NDAને ફાયદો મળ્યો છે.
બિહારમાં કોંગ્રેસ અને RJDની જોડી ન કરી શકી કમાલ
રાહુલ-તેજસ્વી યાદવનું એકસાથે આવવું પણ બેદમ રહ્યું
બેઠક ફાળવણી સમયથી જ મહાગઠબંધનમાં માથાકૂટ રહી
RJDની તુલનાએ કોંગ્રેસનો પ્રચાર ફિક્કો રહ્યો
જમીની સ્તર પર લોકોમાં ન દેખાયું કોંગ્રેસ માટે સમર્થન
લાલુપ્રસાદના પારિવારીક વિખવાદની પણ અસર દેખાઈ
ઘોષણાપત્રમાં કરેલા મસમોટા વાયદાએ કર્યું નુકસાન
દરેક ઘરમાં એક સરકારી નોકરીના વાયદાથી ગયો ખોટો સંદેશ
રામ મંદિર મુદ્દે ખેસારીલાલ યાદવનું નિવેદન પડ્યું ભારે
રાહુલ ગાંધીનો વોટ ચોરીનો મુદ્દો કામ ન કરી શક્યો
