ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બિહારને આજે પણ NDA પર વિશ્વાસ, મહાગઠબંધન કેમ ન જીતી શક્યું લોકોનો વિશ્વાસ? જાણો કારણો

Bihar Election Results 2025: બિહાર ચૂંટણીના પરિણામોનો ટ્રેન્ડ જેમ જેમ આગળ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ લોકો NDAની શાનદાર જીત અને મહાગઠબંધનની કારમી હાર પાછળના કારણો શોધવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે. જો તમે પણ આ પ્રશ્નો વિશે વિચારી રહ્યા છો. અમે તેના જવાબ આપીશું. અહીં આપણે જાણીશું કે, NDAની જીત પાછળના કારણો શું રહ્યા અને મહાગઠબંધનને ક્યાં કારણોસર હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 

Updated:Nov 14, 2025, 01:05 PM IST

1/21
image

બિહારને આજે પણ NDA પર વિશ્વાસ

2/21
image

મતદારોમાં નીતિશકુમારની જોરદાર પકડ

3/21
image

'જંગલરાજ વાપસી'ની વાત લોકોને અસર કરી ગઈ

4/21
image

'જંગલરાજ વાપસી'ની વાત લોકોને અસર કરી ગઈ

5/21
image

કટ્ટા સરકારની વાત કરીને ભાજપે લોકોને કરાવી જંગલરાજની યાદ

6/21
image

ભાજપ-JDUએ દરેક બેઠક જીતવા કર્યું માઈક્રો મેનેજમેન્ટ

7/21
image

ચૂંટણી પહેલા નીતિશ કુમારે "મહિલા રોજગાર યોજના" હેઠળ મહિલાઓના ખાતામાં 10,000 રૂપિયા જમા કરાવ્યા હતા. હવે એવું માનવામાં આવે છે કે તેની અસર માત્ર મતદાનમાં જ નહીં પરંતુ પરિણામોમાં પણ જોવા મળી રહી છે.

8/21
image

મુસ્લિમ મતદારોનું નીતિશ કુમારને જોરદાર સમર્થન મળ્યું છે.

9/21
image

BJP-JDU જાતીગત સમીકરણ સાધવામાં સફળ રહ્યું છે.

10/21
image

અલગ અલગ યોજના-કામગીરીના કારણે NDAને ફાયદો મળ્યો છે.

11/21
image

બિહારમાં કોંગ્રેસ અને RJDની જોડી ન કરી શકી કમાલ

12/21
image

રાહુલ-તેજસ્વી યાદવનું એકસાથે આવવું પણ બેદમ રહ્યું

13/21
image

બેઠક ફાળવણી સમયથી જ મહાગઠબંધનમાં માથાકૂટ રહી

14/21
image

RJDની તુલનાએ કોંગ્રેસનો પ્રચાર ફિક્કો રહ્યો

15/21
image

જમીની સ્તર પર લોકોમાં ન દેખાયું કોંગ્રેસ માટે સમર્થન

16/21
image

લાલુપ્રસાદના પારિવારીક વિખવાદની પણ અસર દેખાઈ

17/21
image

ઘોષણાપત્રમાં કરેલા મસમોટા વાયદાએ કર્યું નુકસાન

18/21
image

દરેક ઘરમાં એક સરકારી નોકરીના વાયદાથી ગયો ખોટો સંદેશ

19/21
image

રામ મંદિર મુદ્દે ખેસારીલાલ યાદવનું નિવેદન પડ્યું ભારે

20/21
image

રાહુલ ગાંધીનો વોટ ચોરીનો મુદ્દો કામ ન કરી શક્યો

21/21
image

રાહુલ ગાંધીનો વોટ ચોરીનો મુદ્દો કામ ન કરી શક્યો

Bihar Assembly electionsbihar election countingbihar election 2025 resultબિહાર ચૂંટણી પરિણામબિહાર ચૂંટણી 2025

Trending Photos