ગુજરાતની ચૂંટણીમાં નોન-પોલિટિકલ સેલિબ્રિટી: જાણો ભાજપના કાયમી બ્રહ્માસ્ત્ર વિશે
Non-Political Celebrity In Gujarat Local Body Election 2026 : ભાજપે આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં અનેક સરપ્રાઈઝ આપ્યા છે. રાજકારણના સિલેબસ બહારના લોકોને ટિકિટ આપીને ચોંકાવી દીધા છે. નેહા સુથાર, રાજલ બારોટ, અંકિતા પરમાર જેવા અનેક નોન-પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપી છે. તો માયાભાઈ આહીરની દિકરીની રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરાવી છે. ત્યારે આ વખતે કયા એવા નોન-પોલિટિકલ સેલિબ્રિટી છે, જેઓ ચૂંટણીનો જંગ લડશે તેના પર એક નજર કરીએ.
નોન-પોલિટિકલ સેલિબ્રિટી, ભાજપના કાયમી બ્રહ્માસ્ત્ર
રાજલ બારોટ, નેહા સુથાર અને અંકિતા પરમાર જેવી નોન પોલિટિકલ સેલિબ્રિટીને ટિકિટ આપવાની ભાજપની સ્ટ્રેટેજી છે. ભૂતકાળમાં પણ ભાજપે આવું જ કર્યું હતું. અગાઉ લોકસભાની ચૂંટણીમાં રામાયણ ફેમ દિપીકા ચિખલિયાને વડોદરાથી ટિકિટ આપી હતી. સેવાભાવી મહેન્દ્ર મશરૂ અને ડૉ. કનુ કળસરિયાને વિધાનસભામાં ઉતાર્યા હતા. આ વખતે મનોજ નિનામા આઈપીએસને ટિકિટ આપી એમ અગાઉ પી.સી.બરંડા, જયનારાયણ વ્યાસ જેવા બ્યૂરોક્રેટ્સને પણ ચૂંટણીમાં ઉતાર્યા હતા. જેનું કારણ એ કે... નોનપોલિટિકલ છતાં પોતાના ક્ષેત્રમાં જાણીતા હોવાથી સ્વચ્છ છબીને લીધે લોકો એમને મત આપવા પ્રેરિત થતા હોય છે.
લોકગાયિકા રાજલ બારોટને ટિકિટ
ગુજરાતી ગાયક કલાકાર રાજલ બારોટે ઉના નગરપાલિકા ચૂંટણી ભાજપમાંથી લડશે. ભાજપ પક્ષ દ્વારા રાજલ બારોટને ટિકિટ આપવામાં આવી. ગઈકાલે ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7 માંથી રાજલ બારોટે ઉમેદવારી નોંધાવી. પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા રાજલ બારોટને ઉના પાલિકા માટે મેન્ડેટ મળતા ઉમદેવારી નોંધાવી. રાજલ બારોટના પતિ અલ્પેશ બાંભણિયા પૂર્વ નગર સેવક રહી ચૂક્યા છે.
ગુજરાતી ગાયિકા નેહા સુથારને ટિકિટ
મહેસાણામાં ભાજપ દ્વારા લોકપ્રિય સિંગર નેહા સુથારને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ભાજપે નેહા સુથારને વિજાપુર તાલુકા પંચાયતમાં ટિકિટ આપી છે. નેહા સુથા હવે તાલુકા પંચાયતની ફુદેડા સીટ પર ચૂંટણી લડશે. ગઈકાલે નેહા સુથારે વિજાપુર ખાતે ફોર્મ ભર્યું. નેહા સુથારે ટિકિટ આપવા બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર માન્યો.
સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારને ટિકિટ
પોર બેઠક પરથી સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ભાજપ તરફથી ફોર્મ ભર્યું. અંકિતા પરમારના સોશિયલ મીડિયામાં 10 લાખથી વધુ ફોલોવર છે. તેઓ હાલ પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ છે. તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. અંકિતા પરમારે કહ્યું કે, મારા ફોલોવર ભલે વધુ હોય રાજનીતિમાં કામ બોલે છે. મેં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વિકાસ કાર્યો કર્યા છે અને કરતી રહીશ.
માયાભાઈ આહીરના દીકરીની પોલિટિકલ એન્ટ્રી
ચાવંડ તાલુકા પંચાયત બેઠકના ઉમેદવાર તરીકે લોકસાહિત્યકાર માયાભાઇ આહીરની દીકરીની એન્ટ્રી થઈ છે. ચાવંડ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે સોનલબેન મોનીલભાઈ ડેરે ઉમેવારી પત્ર ભર્યું. સોનલ ડેર માયાભાઈ આહીરના પુત્રી છે. તેમજ અમરેલી જિલ્લા ભાજપ આગેવાન જીતુ ડેરના પુત્રવધુ છે. ગત ટર્મમાં જીતુ ડેરના પત્ની જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા.
આરજે આભા દેસાઈ પહેલીવાર ચૂંટણી લડશે
રાજકોટના વોર્ડ નં 10માં કોંગ્રેસે RJ આભાને ટિકિટ આપી. યુવા અને શિક્ષિત ઉમેદવાર RJ આભાએ ઉમેદવારી નોંધાવી. અહીં યુવાઓના મત આકર્ષવા કોંગ્રેસે દાવપેચ ખેલ્યો. RJ આભા દેસાઈ વર્ષોથી રેડિયો જોકી તરીકે રાજકોટમાં પ્રખ્યાત છે. વોર્ડ નંબર 10 માં ક્ષત્રિય આંદોલનનો ચેહરો ભાર્ગવીબા ગોહિલ સાથે RJ આભા પણ ઉમેદવાર જાહેર થતા મહિલા પેનલ મજબૂત બની હતી. RJ આભા દેસાઈએ ZEE 24 કલાક સાથે વાતમાં જણાવ્યું કે, ભાજપના ગઢમાં ચૂંટણી લડવા માટે કોંગ્રેસે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો. હું લોકોની વચ્ચે જઈશ અને લોકોની ખરી વાત જાણી ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. મારા ફોલોઅર્સનો હું લાભ લઈશ, મેં ઘણા કેમ્પેઈન કર્યા છે જેથી હું મારા વર્ષો જુના ફોલોઅર્સ છે તેનો ફાયદો ચૂંટણીમાં લેવાની છું.
આપે સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર સોના સિંઘને ટિકિટ આપી
સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ઈન્ફલ્યુએનઝર સોના સિંઘને ટિકિટ આપી. સોના સિંઘ 29 નંબર ના વોર્ડમાં ઉમેદવારી કરી. સોના સિંઘના સોશિયલ મીડિયા પર 20 હજાર ફોલોઅર્સ છે. તેઓએ કહ્યું કે, એક વીડિયો માણસને ઉપર લઈ જતો હોય છે.
Trending Photos