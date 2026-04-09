ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોવડોદરા ભાજપની યાદીમાં નીકળ્યું મોટું સરપ્રાઈઝ! 1 મિલિયન ફોલોવર્સ ધરાવતા અંકિતા પરમારનો જાદુ હવે વોટબેંક પર ચાલશે

વડોદરા ભાજપની યાદીમાં નીકળ્યું મોટું સરપ્રાઈઝ! 1 મિલિયન ફોલોવર્સ ધરાવતા અંકિતા પરમારનો જાદુ હવે વોટબેંક પર ચાલશે

BJP Gave Ticket To Social Media Star Ankita Parmar : ભાજપે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. જેમાં વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી પણ જાહેર કરાઈ છે. આ યાદીમાં સરપ્રાઈઝ નામ અંકિતા પરમાર છે, જેઓને ભાજપે ટિકિટ આપી ચૂંટણી જંગમાં ઉતાર્યા છે. સોશિયલ મીડિયા સ્ટારને ભાજપે ટિકિટ આપી છે. વડોદરાના અંકિતા પરમારને વડોદરાની પોર બેઠક પરથી ભાજપે ટિકિટ આપી છે. કોણ છે આ અંકિતા પરમાર જાણીએ. 

Updated:Apr 09, 2026, 10:02 PM IST

કોણ છે અંકિત પરમાર

સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારને ભાજપે ટિકિટ આપી ચૂંટણીમાં ઉતાર્યા છે. પોર બેઠક પર અંકિત પરમારને ટિકિટ અપાઈ છે. અંકિતા પરમારના સોશિયલ મીડિયામાં લાખો ફોલોઅર્સ છે. 

અંકિતા પરમારની રાજકીય સફર

અંકિતા પરમાર વડોદરા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ છે. તેમજ હાલ તેઓ પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ પણ છે.    

યુવા નેતાને ભાજપે કમાન સોંપી

હજી થોડા સમય પહેલા જ વડોદરા તાલુકા પંચાયતના નવા હોદ્દેદારો નિમાયા હતા. જેમાં પ્રમુખ પદે અંકિતા પરમારની વરણી કરાઈ હતી. જેના બાદ અંકિતા પરમાર ચર્ચામાં આવ્યા હતા. યુવા ચહેરો ધરાવતા અંકિતા પરમારને કમાન સોંપાતા અનેક લોકોએ પ્રદેશના આ નિર્ણયને વધાવ્યો હતો.   

અંકિતા પરમારના કેટલા ફોલોઅર્સ છે 

ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અંકિતા પરમારના 1 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર છે. તેઓ રાજકીય સફર પહેલા સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર તરીકે ખ્યાતનામ છે. તેમની રીલ્સ જોતજોતામાં પોપ્યુલર બને છે અને લાખોના વ્યૂ મેળવે છે. 

હિરોઈન જેવી અદા

ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અંકિતા પરમારની તસવીરો જોઈને તેઓ કોઈ અભિનેત્રીથી ઓછા નથી લાગતા. અંકિતા પરમાર સતત પોતાની રીલ્સ સોશિયલ મીડિયા પર મૂકતા રહે છે. ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી ફિલ્મના ડાયલોગ  ‘ઇજ્જત સે જીનેકા.. કિસી સે ડરના નહિ... ન MLA સે ન મંત્રી સે... ન કિસી કે બાપ સે નહીં ડરને કા...’ ફોલોઅર્સમાં વધુ પોપ્યુલર બની હતી.   

રીલથી રાજકારણ

તેમની રીલ સ્ટારથી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સુધીની સફર રસપ્રદ છે. તેઓ માને છે કે, હાલ મારું એકમાત્ર લક્ષ્ય વડોદરા તાલુકાના છેવાડાના લોકોની સેવા કરવાનું છે. સરકારની વિવિધ યોજનાઓને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાની છે.

