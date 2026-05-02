કોણ છે ક્રિષ્નાબા ગોહિલ? અનુભવી રાજકારણીને હરાવનાર ૨૩ વર્ષની યુવતી! જીત્યા પછી વિજય સરઘસ નહીં, ઘરે-ઘરે જઈને આભાર માન્યો

BJP Youngest Candidate Won રઘુવીર મકવાણા/બોટાદ : sલોકશાહીમાં જ્યારે યુવા લોહી અને ઉચ્ચ શિક્ષણનો સમન્વય થાય ત્યારે પરિણામ હંમેશા ઉત્સાહજનક હોય છે. આવું જ કંઈક બોટાદ જિલ્લાની ગુંદાળા જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર જોવા મળ્યું છે. અહીં સૌથી નાની ઉંમરના અને માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરતા યુવતી ઉમેદવાર ક્રિષ્નાબા ગોહિલે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી પુરુષ ઉમેદવારોને હરાવીને ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. વિજય બાદ કરી અનોખી પહેલ મતદાન અપીલ સમયે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો હતો, અને એક એક મતદારનો જીત અપાવવા બદલ આભાર માન્યો. 
 

Updated:May 02, 2026, 11:21 AM IST

રાજકારણના અનુભવીને હરાવ્યા

ક્રિષ્નાબા ગોહિલની ઉંમર માત્ર 23 વર્ષની છે. પરંતું આ 23 વર્ષની દીકરીએ ગુંદાળા સીટ પર અનુભવી રાજકારણીને હરાવીને જીત મેળવી છે. ક્રિષ્નાબાએ વિરોધી ઉમેદવારને 640 મતના લીડ સાથે હરાવીને આખા વિસ્તારના લોકોને ચોંકાવી દીધા છે. 

શિક્ષણ અને યુવાનીનો વિજય

ક્રિષ્નાબા ગોહિલ માત્ર રાજકારણમાં નવો ચહેરો નથી, પરંતુ તેઓ શૈક્ષણિક રીતે પણ અત્યંત સજ્જ છે. હાલમાં માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરી રહેલા ક્રિષ્નાબાએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો યુવાનો નિર્ધાર કરે તો પરિવર્તન ચોક્કસ લાવી શકાય છે. ગુંદાળા સીટ પર તેમની સામે અનુભવી પુરુષ ઉમેદવાર હોવા છતાં, ક્રિષ્નાબાએ 640 મતોની લીડ સાથે વિજય મેળવીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. 

જીત બાદ મતદારોનો આભાર માનવા નીકળ્યા 

વિજેતા થયા બાદ પણ સતત લોકો વચ્ચે રહેવાના વચન પાલનને લઈ મતદારોનો આભાર માનવા ઉમેદવાર અને બેઠકના ચૂંટણી ઈન્ચાર્જ સહિતની ટીમ ઘરે ઘરે આભાર વ્યક્ત કરવા પહોંચ્યા હતા. ચૂંટણી જીત્યા બાદ વિજયના નશામાં ચૂર થવાને બદલે ક્રિષ્નાબાએ નમ્રતાનો પરિચય આપ્યો છે. જીતના બીજા જ દિવસે તેઓ પોતાના વિસ્તારના મતદારોનો આભાર માનવા નીકળી પડ્યા છે. 

પહેલીવાર જીત બાદ કોઈ પ્રતિનિધિ મતદારોને આભાર માનવી નીકળ્યા

ક્રિષ્નાબા ગુંદાળા બેઠકના દરેક ગામમાં ડોર-ટુ-ડોર (ઘરે-ઘરે) જઈને વૃદ્ધોના આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે. મતદારોએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે તે બદલ તેઓ રૂબરૂ મળીને આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. મતદારોમાં પણ ઉમળકો જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો પોતાના વિસ્તારના પ્રતિનિધિને આ રીતે પોતાની વચ્ચે જોઈને ખુશ છે.

Gujarat politicsgujarat local body election 2026સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીચૂંટણી અપડેટbotadબોટાદ

