દર વર્ષે સિંદૂરની જેમ લાલ થઈ જાય છે આ નદી, કુદરતના આ ભયાનક ચમત્કાર પાછળનું રહસ્ય જાણો
Blood Red River: નદીનું નામ આવતા લોકોના મનમાં સ્વચ્છ, મીઠું અને વહેતું પાણી આવવા લાગે છે, પરંતુ જો કોઈ નદી અચાનક લોહીની જેમ લાલ વહેવા લાગે, તો ઘણા લોકો દંગ રહી જશે. આજે અમે તમને એક એવી રહસ્યમયી નદી વિશે જણાવીશું, જેનો રંગ વર્ષમાં એક વખત બદલી જાય છે.
બ્લડ રેડ રિવર
દુનિયામાં ઘણી એવી નદીઓ છે જે પોતાના રહસ્યોને કારણે જાણીતી છે. આજે અમે તમને એક એવી નદી વિશે જણાવીશું જેને દૂરથી જોવા પર એવું લાગે છે કે આ નદીમાં લોહી વહી રહ્યું છે. આ દેખાવમાં કોઈ ફિલ્મના સેટ જેવી લાગે છે. ઘણા લોકો આ નજારો જોઈ વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. આ નદી પેરૂમાં આવેલી છે અને તેને ત્યાંના લોકો બ્લડ રેડ રિવર કે પુકામાયૂ નદીના નામથી ઓળખે છે.
લાલ રંગનું રહસ્ય
પેરૂની આ નદીને જોઈને લોકો દંગ રહી જાય છે. પ્રથમ નગરમાં લાગે છે કે કોઈ ડરામણો નજારો હશે.તો કેટલાક લોકો તેનું રહસ્ય જાણવા માટે ઉત્સુક રહે છે.
ચોમાસું
આ નદીની સૌથી ખાસ વાત છે કે તેનો રંગ હંમેશા લાલ રહેતો નથી. આ નજારો માત્ર ચોમાસા કે વરસાદની સિઝનમાં જોવા મળે છે. તેને જોવા માટે દૂર-દૂરથી લોકો પહોંચે છે.
રેનબો માઉન્ટેન
આ નદી પેરૂના રેનબો માઉન્ટેન વિનીકુંકા વિસ્તારમાં સ્થિત છે. આ જગ્યા પોતાની સુંદરતા અને રંગીન પહાડો માટે જાણીતી છે. આ નદી ફોટોગ્રાફર્સ અને નેચર લવર્સ માટે કોઈ જન્નત સમાન છે. અહીંના સ્થાનીક લોકોમાં નદીને લઈને ઘણા પ્રકારની માન્યતાઓ પણ છે.
કારણ
આ નદીનું પાણી લોહી નહીં પરંતુ માટી અને ખનિજોને કારણે લાલ દેખાય છે. આ વિસ્તારની માટીમાં આયરનની માત્રા વધુ હોય છે. વર્ષમાં જ્યારે ચોમાસું આવે છે તો આયરનથી ભરેલ માટી વહીને નદીમાં ભળી જાય છે, જેનાથી નદીનો રંગ સિંદૂરની જેમ લાલ થઈ જાય છે. Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
