/Blue Moon 2026: શું ચંદ્ર ખરેખર વાદળી થઈ જશે? ભારતમાં ક્યારે દેખાશે જાણો તારીખ અને સમય

31 મે 2026ના એક ખાસ ખગોળીય ઘટના જોવા મળશે, જેને બ્લૂ મૂન કહેવામાં આવે છે. નામ સાંભળી તેમ લાગશે કે ચંદ્ર વાદળી જોવા મળશે, પરંતુ હકીકતમાં તેવું થશે નહીં. આ એક સામાન્ય પૂનમની જેમ ચમકદાર અને સફેદ જોવા મળે છે. ભારત સહિત દુનિયાના ઘણા દેશોમાં આ નજારો જોવા મળશે.
Blue Moon 2026: જો તમે પણ બ્લૂ મૂનનું નામ સાંભળી વિચારી રહ્યાં હશો કે ચંદ્ર વાદળી કલરનો દેખાશે, પરંતુ ખરેખર એવું નથી. આ એક ખાસ સમય પર આવતી પૂર્ણિમાને આપવામાં આવેલું નામ છે. જ્યારે એક મહિનામાં બે પૂર્ણિમા હોય છે, તો બીજી પૂર્ણિમાને બ્લૂ મૂન કહેવામાં આવે છે. આ તેનો સૌથી પ્રસિદ્ધ અર્થ છે.
દુર્લભ પરિસ્થિતિમાં ચંદ્ર થોડો બ્લૂ જોવા મળે છે. પરંતુ આવું ખુબ ઓછું થાય છે. કહેવાય છે કે જ્યારે વાતાવરણમાં ધૂળ, ધૂમાડો કે જ્વાળામુખીની રાખ વધુ હોય છે, ત્યારે આવું થઈ શકે છે. બ્લૂ મૂન બે પ્રકારના હોય છે. પ્રથમ માસિક બ્લૂ મૂન અને બીજો સિઝનલ બ્લૂ મૂન.
સિઝનલ બ્લૂ મૂનમાં કોઈ એક સિઝનમાં ચાર પૂનમ હોય છે અને ત્રીજી પૂનમને બ્લૂ મૂન માનવામાં આવે છે. 2026મા જે બ્લૂ મૂન જોવા મળશે, તે આ ખાસ કેટેગરીનો દુર્લભ નજારો હશે. આ બ્લૂમૂન 31 મે 2026ની રાત્રે જોવા મળશે.
ભારતીય સમય પ્રમાણે આ ઘટના રાત્રે જોવા મળશે. આ એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટના હશે, જેને માઇક્રોમૂન (પૃથ્વીથી સૌથી દૂર) ના રૂપમાં ઓળખવામાં આવશે. તે સામાન્ય રૂપથી નાનો અને ઓછો ચમકદાર દેખાશે.
તમે તેને 30 અને 31 મે 2026ની રાત્રે જોઈ શકો છો. તેનો જોવાનો સૌથી સારો સમય સૂર્યાસ્ત બાદ હોય છે, જ્યારે ચંદ્ર પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે. આ સિવાય મોડી સાંજથી રાત સુધી તે જોવા મળશે. જો આકાશ સ્વચ્છ હશે અને આસપાસ વધુ પ્રકાશ નહીં હોય તો નજારો વધુ શાનદાર લાગશે.
જો તમે બ્લૂ મૂન જોવા ઈચ્છો છો તો કોઈ અંધારૂ હોય કે ખુલી જગ્યાની પસંદગી કરો. તમે શહેરની રોશનીથી દૂર રહો, જેથી ચંદ્ર સ્પષ્ટ જોવા મળે. તેને જોવા માટે કોઈ ખાસ ટેલીસ્કોપની જરૂર પડશે નહીં. તમે તેને નરી આંખે જોઈ શકો છો. દૂરબીન કે કેમેરો હોય તો સારો નજારો જોઈ શકો છો. 31 મે 2026ની આ ખાસ રાત્રે આકાશની સુંદરતાનો આનંદ લો.
