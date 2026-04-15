6 મિનિટ 51 સેકન્ડનું રોમેન્ટિક ગીત... સાંભળીને હૃદયને મળે છે શાંતિ, 53 વર્ષ બાદ પણ દરેક પ્રેમીઓની પ્રથમ પસંદ

Bollywood Most Romantic Song: હિંદી સિનેમાના જૂના ગીતને આજે પણ લોકો સાંભળે છે. આ સમયમાં ફિલ્મની આત્મા ગીતને માનવામાં આવતા હતા. ગીત એટલા સરળ હતા કે લોકો તેને સાંભળી ખુદને પાત્રો સાથે જોડી લેતા હતા. હકીકતમાં આજે અમે તમારા માટે 53 વર્ષ જૂનું એક ગીત લાવ્યા છીએ, જેને આજે પણ ખુબ સાંભળવામાં આવે છે.

Updated:Apr 15, 2026, 09:27 PM IST

6 મિનિટ 51 સેકન્ડનું રોમેન્ટિક ગીત

1/5
image

Bollywood Romantic Hits: જૂના સમયના રોમેન્ટિક ગીતનો જાદૂ આજે પણ સંગીતપ્રેમીઓને પસંદ આવે છે. તે સમયના રોમેન્ટિક ગીતનો જલવો એટલો હતો કે લોકો સાંભળીને નાચવા લાગતા હતા. આજે પણ કરોડો લોકો આ ગીતને પસંદ કરે છે. 

53 વર્ષ બાદ પણ જલવો યથાવત

2/5
image

ગીત 'તુમ જો મિલ ગયે હો તો યે લગતા હૈ' 1973મા રિલીઝ થયું હતું. તેને મોહમ્મદ રફી અને લતા મંગેશકરે શ્વર આપ્યો હતો. રફી સાહેબનો અવાજ અને લતાજીનો નાનો હિસ્સો તેને સુંદર બનાવે છે. ગીતની શરૂઆત હ્રદયને સ્પર્શે છે જ્યાં પ્રેમી કહે છે કે તુમ મિલ ગયે તો લગતા હૈ દુનિયા મિલ ગઈ. આ 1973ની ફિલ્મ હંસતે જખ્મનો હિસ્સો છે, જે તે સમયના રોમેન્ટિક માહોલને દર્શાવે છે.  

કૈફી આઝમીએ કરી દીધું અમર

3/5
image

આ ગીતનું સંગીત માદન મોહને કમ્પોઝ કર્યું હતું જ્યારે શબ્દો કૈફી આઝમીએ લખ્યા હતા. માદન મોહનની ધુન અને કૈફી સાહેબના શબ્દોએ તેને અમર બનાવી દીધું. રિલીઝ થવાની સાથે આ ગીત જાણીતું બની ગયું હતું. લોકો તેને રેડિયો પર સાંભળવા માટે લાઇનો લગાવતા હતા. આજે પણ આ ગીતને લાખો લોકો યુટ્યુબ પર સાંભળે છે.

आज भी पसंद करते हैं लोग

4/5
image

આ ગીતની લોકપ્રિયતા આજે પણ યથાવત છે. તે સાચા પ્રેમની ભાવનાને સ્પર્શે છે. 70ના દાયકાના રોમેન્ટિક ગીતની જેમ તેણે પણ ફેન્સના દિલમાં જગ્યા બનાવી છે. ઝેન ઝી પણ તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરે છે. આજે પણ અનેક વખત આ ગીત સાંભળવામાં આવે છે.

ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન

5/5
image

હિંદી ફિલ્મ હંસતે જખ્મને ચેતન આનંદે ડાયરેક્ટ કરી હતી. મુખ્ય ભૂમિકામાં નવીન નિશ્ચલ અને પ્રિયા રાજવંશ હતા. આ સિવાય બાલરાજ સાહની, જીવાન અને નાદિરા જેવા દિગ્ગજ પણ હતા. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી. કેપિટલ સિનેમામાં તેણે 72000 રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું, જે તે સમયે મોટો આંકડો હતો. ફિલ્મએ દર્શકોના દિલ જીત્યા અને આજે પણ તે ક્લાસિક માનવામાં આવે છે.

 

Trending Photos