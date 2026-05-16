  • /1978ની ભયંકર ડરામણી ફિલ્મ...એકલા જોનારને 10,000નું હતું ઈનામ! થિયેટરની બહાર એમ્બ્યુલન્સ ઊભી રહેતી, આજે પણ જોતા ડર લાગે

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 16, 2026, 04:43 PM IST|Updated: May 16, 2026, 04:54 PM IST

બોલીવુડમાં પણ અનેક એવી હોરર ફિલ્મો તમને જોવા મળશે જે હજુ પણ તમને જોતા બીક લાગે. આવી જ એક ફિલ્મ છે જેણે 70ના દાયકાના અંતમાં ધમાલ મચાવી હતી. એક બાજુ જ્યાં મોટા કલાકારોની એક્શન અને ફેમિલી ફિલ્મોનો દોર હતો, ફિલ્મોનું બજેટ વધી રહ્યું હતું અને નાના નિર્માતાઓ ટકી રહેવા માટે નવા નવા  રસ્તા શોધતા હતા ત્યારે તે સમયે ઓછા બજેટ હોરર ફિલ્મોએ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક નવો મુકામ બનાવવાની શરૂઆત કરી. ઓછા કર્ચે બનતી આ ફિલ્મો સરળતાથી થિયેટર સુધી પહોંચી જતી અને દર્શકોને પણ એક નવો અનુભવ કરાવતી હતી. ડર, મિસ્ટ્રી, અને અંધારાના માહોલવાળી કહાનીઓ લોકોને ખુબ પસંદ પડવા લાગી હતી. આવી જ એક ફિલ્મ 1978માં આવી હતી જેણે ખુબ ધમાલ મચાવી હતી. 

70ના દાયકામાં હોર ફિલ્મોનું સૌથી મોટું હથિયાર તેમનું ઓછું બજેટ હતું. ફિલ્મમેકર્સ જૂની હવેલીઓ, ગાઢ જંગલો અને સુમસામ વિસ્તારોમાં સરળતાથી આ ફિલ્મોનું શુટિંગ કરી લેતા હતા. જેનાથી ખર્ચો પણ ઘટી જતો હતો. આ ફિલ્મોમાં મોટાભાગે નવા કલાકારોને તક અપાતી હતી અને મોંઘી ટેક્નોલોજી કે મોટા સેટ્સ પર વધુ પૈસા ખર્ચાતા નહતા. આમ છતાં ડર ઊભો કરવા માટે જબરદસ્ત બેકગ્રાઉન્ડ મ્યૂઝિક, એંધારુ, બૂમો, અને ડરામણા સીનોનો ઉપયોગ થતો હતો. આ કારણે ઓછા બજેટમાં બનેલી આ હોરર ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર શાનદાર કમાણી કરવા લાગી હતી.   

એટલું જ નહીં ધીરે ધીરે અનેક ફિલ્મ મેકર્સ આ ફોર્મ્યૂલાને અપનાવવા લાગ્યા હતા. તે સમયે સૌથી વધુ આવી ફિલ્મો રામસે બ્રધર્સે બનાવી હતી. જેમનું નામ આજે પણ જાણીતુ છે. આજના સમયમાં પણ તેમની હોર ફિલ્મો જોયા બાદ લોકોને ડરનો અહેસાસ થાય છે. તેમની એક ફિલ્મ 1978માં આવી હતી જેણે લોકો વચ્ચે અલગ સનસની મચાવી હતી. તુલસી રામસે અને શ્યામ રામસેએ આ ફિલ્મ માટે જાણીતા મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ક્રિસ્ટોફર ટકરની મદદ લીધી હતી. ફિલ્મ એટલી તે ડરામણી બનાવવામાં આવી હતી કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સે ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો હતો કે જે આ ફિલ્મ થિયેટરમાં એકલા જોશે તેને 10 હજાર રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ મળશે.   

તે સમયે આ રકમ ખુબ મોટી ગણાતી હતી. પરંતુ આમ છતાં કોઈએ પણ આ ફિલ્મ એકલા જોવાની હિંમત કરી નહતી. આ ફિલ્મનું નામ છે 'દરવાજા'. રામસે પરિવારની ત્રીજી પેઢી દીપક રામસે અને અમિત રામસેએ પણ આ કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ થિયેટરની બહાર એમ્બ્યુલન્સ સુદ્ધા ઊભી રહેતી હતી. જેથી કરીને ડરનો માહોલ વધારી શકાય. તે સમયે સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટર રહેતા હતા. જ્યાં ઓછો પ્રકાશ અને તેજ સાઉન્ડ સિસ્ટમ ડરને વધુ અસરકારક બનાવતા હતા. જ્યારે આખો હોલ એક સાથે બૂમો પાડતો ત્યારે માહોલ વધુ ડરામણો થતો હતો. લોકો મિત્રો સાથે ફિલ્મ જોતા હતા પરંતુ એકલા અંદર જવાથી ડરતા હતા. 

તે સમયે અનેક ક્રિટિક્સે દરવાજા ફિલ્મને બી ગ્રેડ ફિલ્મ કહીને નજરઅંદાઝ કરી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ તેની આ ઓળખ જ તેની સૌથી મોટી  તાકાત બની હતી. નાના શહેરો, લેટ નાઈટ શો, અને ફ્રન્ટ બેન્ચ ઓડિયન્સ વચ્ચે ફિલ્મે એક અલગ ક્રેઝ ઊભો કર્યો હતો. લોકો ફક્ત ડર અને  થ્રિલ મહેસૂસ કરવા માટે થિયેટર પહોંચવા લાગ્યા હતા. ઓછા બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે દેખાડી દીધુ હતુ કે ડરામણી કહાની મોટા કલાકારો કરતા પણ વધુ અસર પાડી શકે છે. આ જ કારણ છે કે વર્ષો બાદ પણ દરવાજાને ફક્ત એક હોરર ફિલ્મ જનહીં પરંતુ હિન્દી સિનેમામાં નવા દોરની શરૂઆ કરનારી એક ફિલ્મ ગણવામાં આવે છે. તેને યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો.   

એટલું જ નહીં આ ફિલ્મની કહાનીથી વધુ તેના ખૌફનાક વિલને લોકોના મનમાં ડર પેસાડ્યો હતો. તે સમયે કોઈ મોર્ડન ટેક્નીક નહતી કે કોઈ ડિજિટલ ઈફેક્ટ્સ. ફિલ્મમાં દરેક ડરામણો સીન મેકઅપ, લાઈટિંગ અને કેમેરાની મદદથી તૈયાર કરાયો હતો. લાલ ચમકતી આંખો, લાંબા અણિયાળા દાંત, અને અંધારામાં અચાનક દેખાતો ચહેરો દર્શકોને અંદર સુધી ડરાવી દેતો હતો. તેમાં ભારતીય લોકકથાઓના પિશાચ, અને વિદેશી ડ્રેક્યુલા જેવી ઝલક સ્પષ્ટ છલકતી હતી. આ કારણે ફિલ્મ જોયા બાદ પણ લોકો તેના ડરામણા દ્રશ્યો લાંબા સમય સુધી ભૂલી શકતા નહતા.   

