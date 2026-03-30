Bollywood Flashback: આ ટોપ અભિનેત્રીએ રેખાના કેરેક્ટર પર ચીંધી હતી આંગળી, કહ્યું- પુરુષોને સિગ્નલ આપે છે
બોલીવુડમાં સાથે કામ કરતા કલાકારો વચ્ચે કઈંક રંધાતુ હોવાની અટકળો અત્યારે જ થાય છે એવું નથી પરંતુ ભૂતકાળમાં પણ આવા લફરાની વાતો સમયાંતરે સામે આવતી રહેતી હતી. અનેક વિવાદિત નિવેદનો સામે આવતા હતા. બોલીવુડમાં દાયકાઓ પહેલા ટોપની અભિનેત્રીઓમાં સામેલ અને સંજય દત્તના માતા નરગીસ દત્તે રેખા વિશે આવું જ એક ઈન્ટરવ્યુમાં નિવેદન આપ્યું હતું જે ખુબ ચર્ચામાં રહ્યું હતું.
ટોપની અભિનેત્રીઓમાં જેમની ગણતરી થતી હતી, બીજાના હક માટે અવાજ ઉઠાવવા માટે જેઓ જાણીતા હતા, પોતાના સમયમાં મીના કુમારી જેવા અભિનેત્રીનું સમર્થન પણ કર્યું હતું તે નરગીસે આખરે રેખાના કેરેક્ટર પર આંગળી કેમ ઉઠાવી? કેમ તેમણે રેખા વિશે આવા શબ્દો બોલવા પડ્યા હતા. 70ના દાયકામાં નરગીસે એક ઈન્ટરવ્યુમાં રેખા વિશે કઈક એવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા જેની કદાચ તેમના સ્તરની અભિનેત્રી પાસેથી કોઈ અપેક્ષા ન કરી શકે. એટલું જ નહીં તેમણે રેખાને પુરુષોને સિગ્નલ આપનારી મહિલા ગણાવી દીધી હતી.
સુનીલ દત્ત સાથે રેખાએ કર્યું હતું કામ
વાત જાણે એમ હતી કે રેખાએ નરગીસના પતિ એટલે કે જાણીતા અભિનેતા સુનિલ દત્તા સાથે પ્રાણ જાયે પર વચન ન જાયે ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું. આ ઉપરાંત નાગિન, રાખી કી સૌગંધ, જમીન આસમાન જેવી ફિલ્મો પણ કરી હતી. જેમાં આ જોડી લોકોને ખુબ પસંદ પણ પડી હતી.
પતિ સાથે અફેરની વાતોથી અકળાયા હતા નરગીસ દત્ત?
રિપોર્ટ મુજબ આ સમય દરમિયાન રેખા અને સુનિલ દત્તના લિંકઅપ વિશે સમાચારો સામે આવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે નરગીસ દત્ત આવી બધી અફેરની ચર્ચાઓથી પરેશાન હતા. એમ પણ કહેવાય છે કે નરગીસ દત્ત રેખાને બિલકુલ પસંદ કરતા નહતા.
કેરેક્ટર પર ઉઠાવી હતી આંગળી
રિપોર્ટ મુજબ 1976માં નરગીસ દત્તે એક ઈન્ટરવ્યુમાં રેખા વિશે વાત કરી હતી. જેમાં રેખાના કેરેક્ટર પર આંગળી ઉઠાવી હતી. નરગીસે કહ્યું હતું કે 'રેખા પુરુષોને એવા સિગ્નર્સ આપે છે જાણે તે ઈઝી ટુ અવેલેબલ હોય'.
શું કહ્યું હતું રેખા વિશે
નરગીસ દત્તે રેખા વિશે કહ્યું હતું કે અનેક લોકો તો રેખાને ચૂડેલથી કમ જરાય માનતા નથી. હું રેખાની સમસ્યા સમજી ચૂકી છું. કારણ કે મે મારા કરિયરમાં અનેક એવા લોકો સાથે કામ કર્યું છે જેમને માનસિક સમસ્યાઓ છે.
રેખાને મજબૂત પુરુષની જરૂર
નરગીસ દત્તે એવું પણ કહ્યું હતું કે રેખા ખોવાયેલી રહે છે. તેને એક સારા અને મજબૂત પુરુષની જરૂર છે. નરગીસ દત્તનું આ નિવેદન તે સમયે ચર્ચામાં રહ્યું હતું. જો કે રેખાએ ક્યારેય આ નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
રેખાએ કોઈ જવાબ ન આપ્યો
રેખા તે સમયે 22 વર્ષની હતી અને કરિયર બનાવવામાં વ્યસ્ત હતી. તે વખતે આવી વાતો થઈ રહી હતી ત્યારે કોઈ વળતી પ્રતિક્રિયા આપી નહતી.
