DDLJ માં કાજોલે પોપટી રંગનો ડ્રેસ કેમ પહેર્યો હતો, વર્ષો બાદ ડિઝાઈનરે કર્યો ખુલાસો
Kajol DDLJ Green Lehenga Look: ફિલ્મ DDLJ માં, કાજોલે એક આકર્ષક પોપટી રંગનો લહેંગા પહેર્યો હતો જે લોકો આજે પણ ભૂલી શકે તેમ નથી. લહેંગા માટે પોપટ લીલો રંગ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો? મનીષ મલ્હોત્રાએ વર્ષો બાદ આ વાતનો ખુલાસો કર્યો.
બોલિવૂડ ફિલ્મ "દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે" રિલીઝ થયાને 30 વર્ષ થઈ ગયા છે. આ પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મના એક ગીતમાં, કાજોલે એક એવો આઉટફિટ પહેર્યો હતો જેણે બધાને દંગ કરી દીધા હતા. અમે "મહેંદી લગા કે રખના" ગીતમાં અભિનેત્રીના પોપટી રંગના લહેંગા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ લુકની આજે પણ ચર્ચા થાય છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે મનીષ મલ્હોત્રાએ આવો ભડકાઉ રંગ લહેંગા માટે લીલો કેમ પસંદ કર્યો.
ચાહકો કાજોલ અને શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ DDLJ ની વાર્તા અને ગીતો ભાગ્યે જ ભૂલી શકે છે. આજે પણ, આ ફિલ્મનું "મહેંદી લગા કે રખના" ગીત ભારતમાં દરેક લગ્નમાં વગાડવામાં આવે છે. અને જ્યારે ગીતોની વાત આવે છે, ત્યારે લીલા રંગના લહેંગામાં કાજોલનો અદભુત દેખાવ કેવી રીતે ભૂલી શકાય? ફેશન ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રાએ આ પ્રતિષ્ઠિત લહેંગા ડિઝાઇન કર્યો હતો. આ ફિલ્મની રિલીઝ પહેલાં, ચાહકોએ ભાગ્યે જ કલ્પના કરી હશે કે તે નાયિકાને લીલા રંગના લહેંગામાં જોશે. પરંતુ કાજોલે આમ કરીને એક નવો ટ્રેન્ડ સેટ કર્યો. તેના પોશાકના દરેક ઘટકએ દર્શકોને મોહિત કર્યા.
પોપટી રંગનો લહેંગા એકદમ સુંદર દેખાતો હતો
ડીડીએલજે રિલીઝ થાય તે પહેલાં, અભિનેત્રીઓ સામાન્ય રીતે લાલ, ગુલાબી વગેરે જેવા રેગ્યુલર રંગોના કપડામાં સ્ક્રીન પર જોવા મળતી હતી. પરંતું તેના બાદથી પોપટી રંગ એક ટ્રેન્ડ બની ગયો હતો. પરંતુ મનીષ મનીષ હોવાથી, તે કંઈક અલગ કરવા માંગતા હતા. હવે જ્યારે ડીડીએલજે જેવી ફિલ્મ તેના હાથમાં હતી, ત્યારે તે સ્પષ્ટ હતું કે તેમણે આ નિર્ણય લેવો પડ્યો.
પોપટી રંગ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો?
કાજોલના લહેંગા માટે પોપટ લીલો રંગ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો? મનીષ મલ્હોત્રાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને આનો જવાબ આપ્યો. તેણે લખ્યું, "મેં કાજોલ માટે તેજસ્વી લીલા રંગનો સાટિન પોષાક પસંદ કર્યો કારણ કે તે અણધાર્યો હતો. અને તેથી જ તે કામ કર્યું. આ રંગ આજે પણ ડીડીએલજેમાં તેના લુકનો એક ભાગ છે. મેં કાજોલ માટે તેજસ્વી લીલા રંગનો સાટિન આઉટફિટ પસંદ કર્યો કારણ કે તે અણધાર્યું હતું. અને તેથી જ તે કામ કર્યું. લીલા રંગના કારણે લોકો હજુ પણ DDLJ માં તેનો લુક યાદ રાખે છે."
લુક કેવી રીતે અનોખો બન્યો?
કાજોલના સાટિન લીલા રંગના લહેંગાને ખાસ બનાવનાર રંગ જ નહોતો. તેની ડિઝાઇન અન્ય સામાન્ય લહેંગાથી પણ અલગ છે. તે સામાન્ય કરતા ઘણો અલગ હતો. સ્કર્ટનો ભાગ પરંપરાગત ચાદર કટ અને પ્લીટેડમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. તેને ટૂંકા, પૂર્ણ-સ્લીવ સાથે જોડી દેવામાં આવ્યો હતો. ઉપર કુર્તી, જેકેટ સાથે જોડી. પરંપરાગત દેખાવને પૂર્ણ કરવા માટે તેના માથા પર દુપટ્ટો મૂકવામાં આવ્યો હતો. લહેંગા સેટમાં ગોલ્ડન ઝરી વર્ક હતું. આ બધા તત્વોએ કાજોલના દેખાવને અનોખો બનાવવામાં ફાળો આપ્યો હતો.
ઘરેણાં પણ એકદમ અલગ
આપણે પોશાક વિશે વાત કરી છે. હવે ચાલો અભિનેત્રીના ઘરેણાં વિશે જાણીએ. સુંદરીએ માંગ ટિક્કા, ચોકર-શૈલીનો હાર અને ભારે કાનની બુટ્ટી પહેરી હતી. તેના લીલા પોશાક સાથે પરંપરાગત એક્સેસરીઝ પહેરીને, કાજોલ ચોક્કસપણે એક દેવદૂત જેવી સુંદર દેખાતી હતી. જોકે, તમને જણાવી દઈએ કે, કાજોલના ઘરેણાં નકલી નહોતા, પરંતુ શુદ્ધ સોનાના બનેલા હતા. મનીષ મલ્હોત્રાએ તેનો પણ ખુલાસો કર્યો હતો.
આ ડ્રેસ આજે પણ સચવાયેલો છે
કાજોલનો પોશાક હવે 30 વર્ષ જૂનો છે. છતાં, આજે પણ, સ્ત્રીઓ તેના દેખાવમાંથી પ્રેરણા લે છે અને લીલો પોશાક પહેરે છે. અને આ આઇકોનિક લુકના રિક્રિએશનના ફોટા ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળે છે. જાણી લો કે, આ પોશાક ભારતીય ફેશન ઇતિહાસનો એક ભાગ છે. એટલા માટે તેને નીતા મુકેશ અંબાણી કલ્ચરલ સેન્ટરમાં સાચવવામાં આવ્યો છે.
