બોલીવુડનો ખૂંખાર વિલન બન્યો બિઝનેસનો બાદશાહ, આજે ₹7000000000 ના સામ્રાજ્યનો માલિક

Danny Denzongpa Beer Brand:  ડેની ડેન્ઝોંગ્પા જ્યારે આલ્કોહોલ કારોબારમાં ઉતર્યા તો તેમણે આવવાની સાથે પૈસા છાપવાનું શરૂ કરી દીધું. બિઝનેસના આવા પ્લાનિંગથી મોટા-મોટા ધુરંધર તેમની સામે ફેલ થઈ ગયા.
 

Updated:Dec 12, 2025, 12:01 PM IST

India largest beer brand: ડાયરેક્ટર આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર બોક્સઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ફિલ્મમાં રહેમાન ડાકુનું પાત્ર ભજવનાર અક્ષય ખન્નાની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. ફિલ્મમાં વિલનનું પાત્ર ભજવી તેમણે મહેફીલ લૂંટી લીધી. અક્ષય ખન્નાની જેમ બોલીવુડનો એક અન્ય ખલનાયક, જેણે પોતાના પાત્રથી ઘણી હિટ ફિલ્મો આવી અને તે જ્યારે બિઝનેસમાં ઉતર્યો તો વિજય માલ્યાને પાછળ છોડી દીધો. ફિલ્મો બાદ તેણે દારૂના બિઝનેસમાં હાથ અજમાવ્યો અને કિંગ ઓફ ગુડ ટાઈમ બની ગયો.  

બોલીવુડના વિલેનનો સુપરહિટ બિઝનેસ

80 અને 90 ના દાયકાના પ્રખ્યાત ખલનાયક અને કાંચા ચીના તરીકે જાણીતા ડેની ડેન્ઝોંગપા જ્યારે દારૂના વ્યવસાયમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે તેમણે આવતાની સાથે જ પૈસા છાપવાનું શરૂ કરી દીધું. તેમનું વ્યવસાયિક આયોજન એવું હતું કે મોટામાં મોટા દિગ્ગજો પણ તેમની સામે નિષ્ફળ ગયા. કિંગફિશરના માલિક વિજય માલ્યા પણ તેમની પાછળ રહી ગયા. આજે ડેની એક કે બે નહીં પરંતુ 11 બીયર બ્રાન્ડના માલિક છે. ડેની, જેનું સાચું નામ ત્સેરિંગ ફિન્ટ્સો છે, તેમને 1987 માં ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે ભારતમાં બીયરનો વ્યવસાય ઝડપથી વિકસવાનો છે. તેથી, દિલ્હી-મુંબઈને બદલે, તેમણે દક્ષિણ સિક્કિમમાં યુક્સોમ બ્રુઅરીઝ નામની પોતાની આલ્કોહોલ બ્રાન્ડ શરૂ કરી.

કેટલું મોટું દારૂનું માર્કેટ

ભારતમાં આલ્કોહોલનું માર્કેટ 60 અબજ ડોલરથી વધુ મોટું છે. ડેની આ માર્કેટનો કિંગ બનવા ઈચ્છે છે. આલ્કોહોલ માર્કેટમાં બીયરનું સેગમેન્ટ આશરે 40000 કરોડ રૂપિયાનું છે, પરંતુ ગ્લોબલ તે 680 અબજ ડોલરનું વિશાળ માર્કેટ છે. ડેનીએ તેને પોતાની તાકાત બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો અને આલ્કોહોલ માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો.

બીયર બ્રાન્ડ ભારતમાં ત્રીજા નંબર પર

ડેનીની બીયર બ્રાન્ડની દર વર્ષે 30 લાખ પેટીઓ વેચાઈ છે. આ રેકોર્ડ સેલની સાથે યુક્સોમ બ્રુઅરીઝ ભારતની ત્રીજી સૌથી મોટી બીયર બ્રાન્ડ બની ગઈ છે. કંપનીની 11 બ્રાન્ડ છે, જેમાં ડેનઝોંગ 9000, ઝૂમ, હિમાલયન બ્લૂ, ઈન્ડિયા સ્પેશિયલ, ડેમ્સબર્ગ 160000, હેમન 9000, YETI, ડેન્સબર્ગ રોડ જેવી બ્રાન્ડ સામેલ છે. ડેનીએ બિઝનેસમાં એવું પ્લાનિંગ કર્યું કે મોટા શહેરોની જગ્યાએ નાના શહેરોમાં પોતાની ફેક્ટરી બનાવી. ડેનીની આ બ્રાન્ડ આસામ સિવાય ઓડિશાથી પ્રોડક્શન કરે છે અને દેશભરમાં એક્સપોર્ટ કરે છે.

વિજય માલ્યા પણ પ્લાનની સામે ફ્લોપ

કિંગફિશરના માલિક વિજય માલ્યા પાસે સંપત્તિ અને વિશાળ વ્યાપારી સામ્રાજ્ય છે, પરંતુ તે પણ ડેનીના ગઢને તોડી શક્યા નહીં. વિજય માલ્યાએ 1978માં બીયર બ્રાન્ડ 'કિંગફિશર' ફરીથી લોન્ચ કરી. આ બ્રાન્ડ દેશમાં નંબર વન વેચાતી બ્રાન્ડ બની. કિંગફિશર દેશના બીયર બજારમાં અગ્રણી બની. 2005માં માલ્યાએ ઉત્તર પૂર્વના બજારમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે ત્યાંની સૌથી મોટી કંપની રાઇનો એજન્સીઓને ખરીદીને બજાર કબજે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ડેનીએ તેની યોજનાને નિષ્ફળ બનાવી દીધી. તેણે રાઇનો એજન્સીઓને હસ્તગત કરીને માલ્યાની યોજનાઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધી. આ સોદાથી બીયર માર્કેટમાં ડેનીની પકડ મજબૂત થઈ જ નહીં, પરંતુ માલ્યાને મોટો ફટકો પણ પડ્યો.  

કેટલો ધનવાન છે ડેની

Danny Denzongpa ની કુલ સંપત્તિ 30 મિલિયન ડોલર (લગભગ 250 કરોડ રૂપિયા) છે. તેમની કંપનીની વેલ્યુએશન 700 કરોડ રૂપિયાથી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. તેમની કંપની યુક્સોમનું વાર્ષિક રેવેન્યુ 100 કરોડ રૂપિયાનું છે. તેમની કંપની ભારતની ત્રીજી સૌથી મોટી બીયર બ્રાન્ડ બની ગઈ.

