/બોલીવુડનો સૌથી મોટો ફ્લોપ સ્ટાર કિડ! સુપરસ્ટાર પિતા છતાં ન ચાલ્યું કરિયર, 18 ફિલ્મમાંથી માત્ર 1 થઈ હિટ

Guess Flop Star Kid: બોલીવુડમાં એવા ઘણા સિતારા છે, જેના માતા-પિતા ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના સ્ટાર છે અને પોતાના કરિયરના દમ પર રાજ કરે છે. પરંતુ કેટલાકને સ્ટાર કિડ હોવા છતાં ઈન્ડસ્ટ્રીમાં તે ઓળખ ન મળી, જેના તે હકદાર હતા. આજે અમે તમને એવા એક સ્ટાર કિડ વિશે જણાવીશું.
ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા એવા એક્ટર છે, જે મોટા સુપરસ્ટાર પરિવારમાંથી આવે છે. તેમ છતાં તેને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખાસ ઓળખ ન મળી અને તે ફ્લોપ સાબિત થયા. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં વિનોદ ખન્ના, જિતેન્દ્ર અને રાજેન્દ્ર કુમાર જેવા સિતારાના નામ સામેલ છે, જેણે દાયકાઓ સુધી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રાજ કર્યું, તેમ છતાં તેમના બાળકો તે સ્તરે પહોંચી શક્યા નહીં.
આ સુપરસ્ટારના લિસ્ટમાં બોલીવુડ અભિનેતા મિથુન ચક્રવર્તીનું નામ સામેલ છે. મિથુન ચક્રવર્તીનો એક સમયે બોલીવુડમાં ડંકો વાગતો હતો, પરંતુ તેનાથી વિપરીત તેના પુત્ર મિમોહ ચક્રવર્તીનું નામ ફ્લોપ અભિનેતામાં ગણવામાં આવે છે. મિમોહે ઘણી ફિલ્મો કરી, તેમાંથી મોટા ભાગની ફ્લોપ રહી છે.
મિમોહ ચક્રવર્તીને મહાક્ષય ચક્રવર્તીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તાજેતરમાં તે 'હોન્ટેડ 3ડીઃ ઘોસ્ટ્સ ઓફ ધ પાસ્ટ'ને લઈને ચર્ચામાં છે. પરંતુ તે પહેલા થોડો સમય ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી ગાયબ થઈ ગયો હતો. મિમોહે અત્યાર સુધી પોતાના કરિયરમાં ઘણી ફિલ્મો કરી, પરંતુ મોટા ભાગની ફ્લોપ રહી છે. તેની માત્ર એક ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી અને તે હોન્ટેડ 3ડી છે.
મિમોહ ચક્રવર્તીની ડેબ્યુ ફિલ્મ જિમી હતી. તેણે આ ફિલ્મ દ્વારા વર્ષ 2008મા ફિલ્મી દુનિયામાં પર્દાપણ કર્યું હતું. આ ફિલ્મમાં મિમોહ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતો અને એક ડીજેનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. મિમોહની પહેલી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી હતી. તેણે 18 વર્ષના કરિયરમાં લગભગ 18થી વધુ ફિલ્મો અને સિરીઝ કરી છે.
મિથુન ચક્રવર્તીના પુત્ર મિમોહ ચક્રવર્તીના કરિયરની એકમાત્ર હિટ ફિલ્મ વર્ષ 2011મા આવેલી હોરર થ્રિલર ફિલ્મ 'હોન્ટેડ 3ડી' છે. આ ફિલ્મને આશરે 13 કરોડના બજેટમાં બનાવવામાં આવી હતી અને તેણે દુનિયામાં 34 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું. આ દિવસોમાં ફિલ્મની સીક્વલ હોન્ટેડ 3ડીઃ ઈકોઝ ઓફ ધ પાસ્ટ બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી રહી છે. તેનું અત્યાર સુધીનું કુલ કલેક્શન 11.55 કરોડ અને તેનું ગ્રોસ કલેક્શન 13.60 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યું છે.
મિમોહ ચક્રવર્તીએ હોન્ટેડ સિવાય વર્ષ 2011મા લૂટ, 2013મા એનિમી, 2015મા ઇશ્ક દરિયા જેવી ફિલ્મો કરી, પરંતુ કોઈ ફિલ્મ દર્શકોને સિનેમાઘરો સુધી ખેંચવામાં સફળ રહી નહીં. તો મિમોહે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર આવેલી વેબ સિરીઝ ખાકી ધ બંગાળ ચેપ્ટર દ્વારા ડિજિટલ દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ 2023મા નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની સાથે આવેલી ફિલ્મ 'જોગીરા સારા રારા'એ તેને થોડી ઓળખ અપાવી છે.