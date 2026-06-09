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બોક્સ ઓફિસ પર હવે શરૂ થશે મહાજંગ! કિંગ, રામાયણ અને મિર્ઝાપુરમાં થશે જબરદસ્ત ટક્કર

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 09, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST

2026 Most Anticipated Movies : 2026 નો પ્રથમ હિસ્સો લગભગ સમાપ્ત થઈ ગયો છે, જેમાં મોટા પડદા પર ઘણી ફિલ્મો રિલીજ થઈ છે. પરંતુ હવે બીજો હિસ્સો ખુબ રોમાંચક રહેવાનો છે. આગામી 6 મહિનામાં અનેક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. એક્શન, ડ્રામાથી લઈને હોરર-કોમેડી સહિત અનેક ફિલ્મો રિલીઝ થશે, જે સિનેમા લવર્સ માટે ખાસ રહેશે.
 

ધ પેરેડાઇઝ1/6

ધ પેરેડાઇઝ

આ વર્ષે માત્ર બોલીવુડ જ નહીં, પરંતુ સાઉથની ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પણ જબરદસ્ત ધમાકો થવાનો છે. ફિલ્મ ધ પેરેડાઇઝમાં નેચરલ સ્ટાર નાની અલગ અવતારમાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં તેનું પાત્ર રસ્ટિક, રો અને દમદાર છે. તેને શ્રીકાંત ઓડેલાએ ડાયરેક્ટ કરી છે અને ફિલ્મ પોતાના ગીત આયા શેરથી ચર્ચામાં છે. ધ પેરેડાઇઝ 21 ઓગસ્ટે રિલીઝ થશે.

 
Vvan અને વાઇબ2/6

Vvan અને વાઇબ

Vvan એક અપકમિંગ હોરર-કોમેડી ફિલ્મ છે, જે પ્રથમવાર સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને તમન્ના ભાટિયાને સાથે લઈને આવી રહી છે. બાલાજી ટેલીફિલ્મ્સ લિમિટેડ અને ટીવીએફ મોશન પિક્ચર્સના બેનર હેઠળ બનેલી ફિલ્મના ડાયરેક્ટર દીપક કુમાર મિશ્રા અને અરૂણાભ કુમાર છે. આ ફિલ્મ 28 ઓગસ્ટ 2026ના રિલીઝ થશે. તો એમેઝોન એમજીએમ સ્ટૂડિયોની ફિલ્મ વાઇબની સાથે દમદાર એક્શન-કોમેડી લાવી રહ્યું છે. આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક કુણાલ ખેમૂ છે અને ફિલ્મમાં કુણાલ ખેમૂ, પ્રીતિ ઝિંટા અને સ્પર્શ શ્રીવાસ્તવ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 18 સપ્ટેમ્બર 2026ના સિનેમાઘરોમાં આવશે.

 
રામાયણમ્ પાર્ટ 13/6

રામાયણમ્ પાર્ટ 1

રામાયણમ્ ભારતીય સિનેમાની સૌથી મોટી ફિલ્મમાં સામેલ છે, જે દેશના મહાકાવ્યને મોટા પડદા પર જીવંત કરશે. ફિલ્મમાં રણવીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી, સની દેઓલ અને રવિ દુબે મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મે નિતેશ તિવારીએ તૈયાર કરી છે, જે દિવાળી પર રિલીઝ થશે.

 
રફ્તાર4/6

રફ્તાર

રાજકુમાર રાવ અને કીર્તિ સુરેશ એમેઝોનની અપકમિંગ ફિલ્મ રફ્તારમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ એક સ્ટાર્ટઅપ પર બેસ્ડ છે, જેમાં બે લોકોની પ્રોફેશનલ લાઇફ અને પર્સનલ લાઇફ એકબીજાથી જોડાઈ જાય છે. આ ફિલ્મ 16 ઓક્ટોબર 2026ના રિલીઝ થશે.

 
કિંગ5/6

કિંગ

શાહરૂખ ખાનની આગામી મોટી એક્શન બ્લોકબસ્ટર કિંગ વર્ષની સૌથી મોસ્ટપોપુલર ફિલ્મમાંથી એક છે. ફિલ્મમાં દીપિકા પાદુકોણ અને સુહાના ખાન પણ મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટના બેનર હેઠળ બનેલી ફિલ્મના દિગ્દર્શક સિદ્ધાર્થ આનંદ છે અને તે 24 ડિસેમ્બર 2026ના રિલીઝ થશે.

 
મિર્ઝાપુરઃ ધ મૂવી6/6

મિર્ઝાપુરઃ ધ મૂવી

એમેઝોન એમજીએમ સ્ટૂડિયોઝ અને એક્સેસ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પોપુલર ઓટીટી ફ્રેન્ચાઇઝી મિર્ઝાપુરને મોટા પડદે લાવી રહ્યાં છે. મિર્ઝાપુરઃ ધ મૂવીમાં દર્શકોને જૂના જાણીતા પાત્રોની વાપસીની સાથે નવા પાત્રો, નવી સ્ટોરી અને નવા ટ્વિસ્ટ જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 4 સપ્ટેમ્બર 2026ના રિલીઝ થશે.  

 
TAGS:
2026 Most Anticipated Movies
Shah Rukh Khan King Movie 2026

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