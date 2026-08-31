/ગુજરાતમાં વરસાદ પર બ્રેક, ક્યારે અને કયા વિસ્તારોમાં ફરી મેઘરાજા બોલાવશે ભુક્કા? અંબાલાલ પટેલે કરી ડરામણી આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા એક મહિનાથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. જુલાઈમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવ્યા બાદ ઓગસ્ટમાં તો જાણે મેઘરાજા ગાબય થઈ ગયા હોય તેવો માહોલ જોવા મળ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, હાલમાં ગુજરાતમાં કોઈ વરસાદી સક્રિય સિસ્ટમ નથી. જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના નહિવત છે. તો બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર ફરી વરસાદી માહોલ જામશે તેવી આગાહી કરી છે. તો ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગુજરાતમાં કોઈ વરસાદી સક્રિય સિસ્ટમ નથી. જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના નહિવત છે. પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. સાથે જ દરિયાકાંઠાના ભેજવાળા માહોલને લીધે અહીં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે મોટાભાગના ભાગોમાં હવામાન સૂકું રહેશે. વરસાદનું જોર ઘટતાં ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધશે. બીજીતરફ અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દિવસભર વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે. બપોર કે સાંજના સમયે હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ફરી એકવાર ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, હાલ રાજયમા મોર્નિંગ કલાઉડ દેખાવાનું અનુમાન છે. ઉપલા લેવ પર હવામાન 3 કિલોમીટર ઉપર ભેજ ન હોવાથી વરસાદની શકયતા નહિવત છે. જો કે, જમીનથી 3 કિલોમીટર ઉપર લેવલે ભેજ આવે તો વરસાદ આવવાની શકયતા વ્યક્ત કરી છે. હાલ બંગાળ ઉપસાગરનો ભેજ અને તેમાં દક્ષિણ બંગાળમાં ભેજ બનતા પેસિફિક મહાસાગરમાં ભેજ જઇ રહ્યો છે. કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીન સાગર તરફ જઈ રહ્યો છે માટે રાજ્યમાં હાલ વરસાદ બંધ છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, દક્ષિણ અરબી અમુદ્રમાં તાપમાન વધી રહયું છે. જેનાકારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન સિસ્ટમને અનુકૂળ નથી માટે હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો નથી. ઉત્તર બંગાળમા આવનાર સિસ્ટમ પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ સુધી પહોંચી ઉત્તર ભાગ તરફ જાય છે. તમામ પરિસ્થિતિ અને સિસ્ટમ જોતા 2 સપ્ટેમ્બરથી ભેજ આવવા અને બાદમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સમયે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્ય વરસાદનું અનુમાન છે.
ત્યારબાદ 11થી 17 સપ્ટેમ્બરમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ બનતા વરસાદ રહેવાની શકયતા વ્યક્ત કરાઈ છે. સપ્ટેમ્બરમાં ત્રીજા સપ્તાહમાં પણ સિસ્ટમ બનતા વરસાદ રહી શકે છે. 12 સપ્ટેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેની અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેવાની શકયતા રહેશે. 13 સપ્ટેમ્બરથી ગરમી વર્તાશે. જન્માષ્ટમી. પર્યુષણ અને ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ સમયે વરસાદ રહી શકે છે. અલનીનોની સપ્ટેમ્બરમાં ઘાતક સ્થિતિ અનુભવાતા તેની અસર રહેશે જેના કારણે ગરમી રહી શકે.
નોંધનીય છે કે, જુલાઈમાં દે ધનાધન 22 ઈંચ વરસાદ પડ્યા બાદ ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાત માટે કોરોધાકોર સાબિત થયો. ઓગસ્ટ મહિનામાં સરેરાશ માત્ર 3.80 ઈંચ વરસાદ જ પડ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીની વાત કરીએ તો 26.94 ઈંચ સાથે સરેરાશ 75.30 ટકા વરસાદ થયો છે. જૂનમાં 1.38 ઈંચ, જુલાઈમાં 21.75 ઈંચ વરસાદ થયો હતો. ગયા વર્ષે 30 ઓગસ્ટ સુધીમાં સરેરાશ 89.92 ટકા વરસાદ પડી ગયો હતો. પરંતુ આ વર્ષે સ્થિતિ અલગ છે. ઓગસ્ટમાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. અને સપ્ટેમ્બરમાં સારા વરસાદની આશા રાખીને બેઠા છે.