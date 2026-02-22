ટ્રાફિકમાં ફસાયેલી દુલ્હનને પિતા એક્ટિવા પર તેડીને લઈ ગયા, PHOTOs
Vadodara News : વડોદરાની આજવા ચોકડી પર આજે એવો ટ્રાફિક જામ થયો હતો કે, દોઢ કલાક સુધી લોકો ફસાયા હતા. ત્યારે લગ્ન કરવા નીકળેલી એક દુલ્હન પણ ટ્રાફિકમાં સજીધજીને ફસાઈ હતી. પિતાને પોતાની દીકરીને ટ્રાફિકમાંથી બહાર કાઢવા અજાણ્યા લોકોની મદદ લેવી પડી હતી.
કમલા નગર આજવા ચોકડી પર ભયાનક ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. અનેક વાહનચાલકો ટ્રાફિક જામમાં ફસાયા હતા. ત્યારે એક દુલ્હન પણ પોતાના લગ્નના દિવસે આ ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ હતી. લગ્ન માટે તૈયાર થયેલી દુલ્હન અન્ય લોકોની સાથે દોઢ કલાક સુધી ફસાઈ હતી.
આજે સાડા પાંચથી પોણા સાત સુધી આજવા ચોકડી પર વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી હતી. જેને કારણે નાગરિકો પરેશાન થઈ ગયા હતા. તો બીજી તરફ લગ્ન માટે તૈયાર થઈને ટ્રાફિક જામમાં ફસાયેલી દીકરી માટે પિતાએ ભારે મહેનત કરવી પડી હતી.
ટ્રાફિકમાં ફસાયેલી દુલ્હનને બહાર કાઢવા પિતાએ અજાણ્યા ભાઈ પાસે મદદ માંગી હતી. વાહનના ટ્રાફિકથી દુલ્હનને સલામત રીતે આગળ લઈ જવાઈ. હતી. પિતા પાછળથી એક્ટિવા પર દુલ્હન સુધી આવી પહોંચ્યા હતા. આમ, દુલ્હનને સલામત રીતે ટ્રાફિકમાંથી બહાર કાઢીને લગ્ન મંડપ સુધી લઈ જવાઈ હતી. આમ, આજવા ચોકડીના ટ્રાફિક મુદ્દે ફરી એકવાર તંત્રની નિષ્ક્રિયતા સામે આવી છે. ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યાનો વીડિયો સામે આવતા લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે.
