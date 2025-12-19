દુનિયામાં સૌથી વધુ જમીન અને મિલકત કોની પાસે છે? અડધા વિશ્વ પર એક પરિવારનું રાજ છે
British Royal Family Assets : ઇતિહાસના પાના પરથી, આજના આધુનિક યુગમાં પણ, આ પરિવારની શક્તિ અને સંપત્તિ દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. આ રાજવી પરિવારને દુનિયાનો સૌથી પ્રભાવશાળી પરિવાર માનવામાં આવે છે.
દુનિયામાં સૌથી વધુ જમીન કોની પાસે છે?
જ્યારે આપણે દુનિયાના સૌથી ધનિક લોકો વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે એલોન મસ્ક કે જેફ બેઝોસ જેવા નામ વારંવાર ધ્યાનમાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે રિયલ એસ્ટેટ કે જમીનની વાત આવે છે, ત્યારે બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સ ત્રીજાની સરખામણીમાં કોઈ પણ ટકી શકતું નથી. એક અહેવાલ મુજબ, બ્રિટિશ રાજાશાહી વિશ્વના કુલ જમીન વિસ્તારના આશરે 16.6 ટકા માલિકી ધરાવે છે.
6.6 અબજ એકરનું વિશાળ સામ્રાજ્ય
રાજા ચાર્લ્સને તેમની માતા, રાણી એલિઝાબેથ II ના મૃત્યુ પછી આ વિશાળ સંપત્તિ વારસામાં મળી હતી. ઇનસાઇડર અને ઘણી વ્યવસાયિક વેબસાઇટ્સ અનુસાર, રાજવી પરિવાર પાસે દુનિયાભરમાં આશરે 6.6 અબજ એકર જમીન અને મિલકતો છે. આ સામ્રાજ્ય ફક્ત બ્રિટન પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વેલ્સથી લઈને પેસિફિક મહાસાગરના નાના ટાપુઓ સુધી વિસ્તરે છે.
'ક્રાઉન એસ્ટેટ' શું છે?
શાહી પરિવારની વિશાળ સંપત્તિ 'ધ ક્રાઉન એસ્ટેટ' નામની સ્વતંત્ર કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત થાય છે. તે એક અનોખી સંસ્થા છે. તે ન તો બ્રિટિશ સરકારની મિલકત છે કે ન તો રાજાની 'ખાનગી' મિલકત. તેને 'રાજાનું જાહેર મિલકત' માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી ચાર્લ્સ સિંહાસન પર છે, ત્યાં સુધી તે ટ્રસ્ટી તરીકે તેનો માલિક રહેશે, પરંતુ તે આ જમીનો પોતાની મરજીથી વેચી શકશે નહીં.
જંગલો, માર્કેટ અને બીચફ્રન્ટ મિલકતો
શાહી પરિવારની સંપત્તિમાં ફક્ત મહેલો જ નહીં. તેમની પાસે લગભગ 115,000 એકર ખેતીલાયક જમીન અને ગાઢ જંગલો, મધ્ય લંડનમાં કિંમતી છૂટક મિલકતો, રહેણાંક વિસ્તારો, ઓફિસ સંકુલ અને મુખ્ય શોપિંગ સેન્ટરો છે.
સમુદ્રની અંદર જમીનના અધિકારો
તેમની પાસે યુનાઇટેડ કિંગડમની આસપાસના દરિયાકિનારા અને સમુદ્રની અંદરની જમીન પર પણ અધિકારો છે. ક્રાઉન એસ્ટેટ રેતી, કોલસો, ચૂનાના પથ્થર અને ગ્રેનાઈટ જેવા કુદરતી સંસાધનોના વેપારને પણ નિયંત્રિત કરે છે.
અબજો રૂપિયાનો નફો
કિંગ ચાર્લ્સ ડચી ઓફ લેન્કેસ્ટર નામની ખાનગી મિલકત પણ ધરાવે છે. તે આશરે 18,000 હેક્ટરમાં ફેલાયેલી છે અને તેની કિંમત આશરે 654 મિલિયન પાઉન્ડ છે. આ ખાનગી મિલકત એકલા વાર્ષિક આશરે 20 મિલિયન પાઉન્ડનો નફો કમાય છે. સમગ્ર ક્રાઉન એસ્ટેટે 2022 માં આશરે $490.8 મિલિયનનો નફો કમાયો હતો. રાજાશાહીની કુલ સંપત્તિ $15.6 બિલિયનથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.
વિશ્વના અન્ય મોટા જમીનમાલિકો
બ્રિટિશ રાજાશાહી પછી, સાઉદી અરેબિયન શાહી પરિવાર આ યાદીમાં આગળ છે. સાઉદી રાજા વ્યક્તિગત રીતે લગભગ 830,000 ચોરસ માઇલના વિસ્તાર પર શાસન કરે છે. તેલના ભંડાર અને વિશાળ રણભૂમિએ સાઉદી શાહી પરિવારને વિશ્વના સૌથી ધનિક અને સૌથી શક્તિશાળી પરિવારોમાંનો એક બનાવ્યો છે.
બ્રિટિશ રાજવી પરિવાર 'અંતિમ મકાનમાલિક' છે
બ્રિટિશ રાજાશાહી આજે ફક્ત પ્રતીકાત્મક હોઈ શકે છે, પરંતુ જમીનની દ્રષ્ટિએ તેની શક્તિ અજોડ છે. 16% જમીનની માલિકી તેને વિશ્વનો 'અંતિમ મકાનમાલિક' બનાવે છે.
